Randale in der Ingolstädter Straße

Ein Täter ist noch flüchtig - vor 13 Minuten

NEUMARKT - Am Ostersamstag gegen 0.45 Uhr, beschädigten zwei Männer in einer Kneipe in der Ingolstädter Straße einen Spielautomaten und schlugen vor der Gaststätte auf einen 19-jährigen Gast ein.

Bei der Rangelei wurde das Fahrzeug einer Mitarbeiterin beschädigt. Einen der Täter nahm die Polizei in dre Nähe fest. Es handelte sich um einen alkoholisierten 25-jährigen aus Mühlhausen.

Der zweite Rowdy ist flüchtig. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, schlank. Er trug ein dunkles Sportoberteil und eine dunkelblaue Jeans.

Der Schaden an dem Spielautomaten und am Fahrzeug beläuft sich auf je 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei, (0 91 81) 4 88 50.

