Regensburg: Mann zu Tode gestürzt

Polizei hat das Opfer als 60-jährigen Obdachlosen identifiziert und Fremdverschulden verneint. - vor 39 Minuten

REGENSBURG - Bei dem tot in Regensburg aufgefundenen Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei aller Wahrscheinlichkeit nach um einen 60-jährigen Obdachlosen. Er ist vermutlich durch einen Sturz zu Tode gekommen.









Passanten hatten am Sonntag in Regensburg den Fund einer leblosen Person in einem Gebüsch in der Nähe eines Sportplatzes mitgeteilt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Identität des Mannes steht fest, es handelt sich um einen 60-Jährigen, der in Regensburg eine Meldeanschrift hatte. Tatsächlich dürfte der Mann zuletzt obdachlos gewesen sein.

Eine Obduktion am Dienstag hat ergeben, dass eine Kopfverletzung nach einem Sturzgeschehen todesursächlich gewesen ist. Die Ermittlungen haben laut Polizei keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden ergeben.

Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften hatte am Sonntagabend im Ziegelweg unweit des Kasernenviertels im Süden der Stadt die Arbeit aufgenommen. Experten der Spurensicherung durchkämmten in weißen Anzügen das Gestrüpp, in dem die Leiche gefunden wurde.

nn