Regensburger Straße in Neumarkt bereits asphaltiert

Nach langen Monaten nähern sich die Sanierungsarbeiten dem Ende - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In der Regensburger Straße in Neumarkt biegen die Arbeiten in die Zielgerade ein: In den vergangenen Tagen ist der Asphalt schon aufgebracht worden.

Die Fertiger sind schon mehrmals gefahren: Sie haben die Asphaltschicht aufgetragen. © Peter Roggenthin



In diesen Tagen werden von den Fertigern die Deckschichten aufgetragen. Nächste Woche schon könnten die Arbeiten beendet sein, wenn alles nach Plan läuft. Dann wäre die Schlagader in den Süden der Jurastadt wieder offen, der Verkehrsdruck auf die angrenzenden Wohnviertel würde wieder sinken. Mit dem Stück von der Ingolstädter Straße bis zum Flutgrabenweg wäre dann das nächste Teilstück saniert. Auf Höhe des Friedhofes sind zugleich die Radwege saniert worden.