Regionalpark Quellenreich: Brauereien vermarkten sich gemeinsam

NEUMARKT/VELBURG/LAUTERHOFEN - Weil man gemeinsam stärker ist, ziehen die fünf Brauereien im Regionalpark Quellenreich künftig an einem Strang. Den Auftakt zur fortan gemeinsamen touristischen Vermarktung von Winkler Bräu (Lengenfeld), Glossnerbräu, Gansbrauerei und Lammsbräu (allesamt Neumarkt) sowie der Brauwerkstatt Lauterachquelle (Lauterhofen) gab es am Dienstag, dem Tag des Bieres, vor dem Neumarkter Rathaus.

Vertreter der fünf Brauereien im Regionalpark Quellenreich mit Maria Rammelmeier von der Geschäftsstelle des Regionalparks. Foto: Anja Hinterberger



Durch kostenlose Bierproben, Vorführungen eines Mentalkünstlers und Informationen des VGN sollte den Passanten Lust auf Besuche der Brauereien gemacht werden. Dabei wurde auch der Flyer des Regionalparks mit sämtlichen Biererlebnis-Angeboten vorgestellt.

Doch damit nicht genug. Maria Rammelmeier von der Geschäftsstelle des Regionalparks hat schon weitere Ideen: So wie bereits in Lengenfeld soll in der Umgebung jeder Brauerei ein Bierwanderweg entstehen. Durch gegebenenfalls noch angelegte Hopfengärten könne Bier dann rundum erlebbar gemacht werden, so die Regionalentwicklerin weiter.

