Reibereien auf und um das Jura-Volksfest

Zwei Festbesucher gerieten mit Gruppe Jugendlicher aneinander - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Am Mittwochaben war das Juravolksfest sehr gut besucht und verlief auch weitgehend friedlich. Erst nach Mitternacht kam es aufgrund des erhöhten Alkoholpegels zu Reibereien.

Im Weinzelt und in der Mistelbacher Allee gab es nach Mitternacht handfesten Streit. Der Alkoholpegel der Beteiligten war da schon etwas höher.



Im Weinzelt und in der Mistelbacher Allee gab es nach Mitternacht handfesten Streit. Der Alkoholpegel der Beteiligten war da schon etwas höher.



Gegen 1.20 Uhr kam es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 27-Jährigen und einem 23-Jährigen. Der Zwist konnte durch das Einschreiten des Sicherheitsdienstes geschlichtet werden.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es dann um 1.45 Uhr im Bereich der Mistelbacher Allee/Freystädter Straße, als sich ein 26-Jähriger und ein 30-Jähriger auf dem Nachhauseweg vom Volksfest befanden und auf eine größere Gruppe Jugendlicher trafen.

Infolge der Auseinandersetzung wurden die beiden Herren leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Alkoholisierung aller Beteiligter sind die Hintergründe der Auseinandersetzung noch zu klären.

Da ein 18-Jähriger hierbei die Einsatzkräfte vor Ort mehrfach erheblich störte, wurde dieser für einige Stunden in Gewahrsam bei der PI Neumarkt genommen.

Rempelei im Weinzelt

Um 2.05 Uhr kam es im Bereich des Weinzelts zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein 23-Jähriger leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht gewünscht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde beim nicht unerheblich alkoholisierten 49-jährigen Täter eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er wieder entlassen.

Im Zeitraum vom 13. bis 15. August stellte ein 27-Jähriger seinen Fiat am Volksfestparkplatz ab. Bei Rückkehr wurde bemerkt, dass die Stoßstange am Heck links verkratzt war. Der oder die Verursacher/in setzte sich weder mit der Polizei in Verbindung noch wurde auf die Rückkehr des Fahrers gewartet, daher wurden Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.