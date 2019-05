Rektales Drogen-Depot aufgedeckt

Waldsassen: Autofahrer zieht vor erstaunten Polizei einen Beutel aus dem Hinterteil - vor 59 Minuten

WALDSASSEN - In den späten Nachmittagsstunden des Donnerstag entdeckten Schleierfahnder bei einer Kontrolle eines ausländischen Fahrzeuges auf der Bundesstraße 299 ein ungewöhnliches Versteck für verbotene Substanzen.

Schleierfahnder kontrollierten auf der B299 einen Autofahrer - und staunten nicht schlecht, als dieseraus seinem Hinterteil einen kleinen Beutel mit verbotenen Substanzen zog. © Patrick Seeger (dpa)



Schleierfahnder kontrollierten auf der B299 einen Autofahrer - und staunten nicht schlecht, als dieseraus seinem Hinterteil einen kleinen Beutel mit verbotenen Substanzen zog. Foto: Patrick Seeger (dpa)



Was eigentlich als Ausscheidungsorgan hinlänglich bekannt ist, nutzte der Beifahrer als rektales Depot. Er hatte Betäubungsmittel in seinem After versteckt.

Im Ortsteil Naßgütl an der B 299 war den Beamten ein Mercedes mit ausländischer Zulassung aufgefallen. Bei der anschließenden Personenkontrolle des 32-jährigen Fahrers und dessen 27-jährigen Beifahrers ergaben sich Hinweise darauf, dass der 27-Jährige Drogen bei sich hatte. "Die Beamten staunten nicht schlecht, als er aus seinem Hinterteil einen kleinen Beutel mit verbotenen Substanzen zog, den er zuvor rektal eingebracht hatte", teilte die Weidener Polizei mit.

Der Beutel mit illegalem Inhalt wurde durch die Beamten, unter gezielter Verwendung von Einmalhandschuhen, vor Ort sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen sind beide Personen, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, wieder entlassen worden. Sie haben sich nun wegen der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln zu verantworten. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu führt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.