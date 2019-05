Rettungswagen landet nach Crash in Amberger Vorgarten

AMBERG

AMBERG - Glück für die Beteiligten: Mit drei Leichtverletzten endete die Einsatzfahrt eines Rettungswagens in Amberg. Beim Queren einer Kreuzung war er mit einem Audi kollidiert, der nicht angehalten hatte.

Eine 26-jährige Rettungsassistentin war mit ihrem Rettungswagen der Marke Daimler-Benz auf Einsatzfahrt und fuhr in der Krumbacher Straße stadtauswärts. Die Frau war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und hatte keinen Patienten an Board. Sie fuhr in die Kreuzung Krumbacher Straße und Berliner Straße ein und kollidierte dort mit dem Audi einer 23-Jährigen.Durch den Aufprall kam der Krankenwagen von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun samt Hecke und kam im Vorgarten eines Wohnanwesens zum Stehen.

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall total beschädigt. Am Rettungswagen wird der Sachschaden auf rund 100.000 Euro beziffert, der Audi hatte einen Restwert von 15.000 Euro. Am Grundstück entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro.

Die Fahrerin des Rettungswagens, ihr 31-jähriger Beifahrer und die Audi-Fahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Amberg. Durch eine Bergefirma wurde der Rettungswagen mittels schwerem Gerät aus dem Grundstück geborgen. Der Audi wurde ebenfalls durch eine Bergefirma abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Amberg dauern noch an.

