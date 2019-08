Ringer duellierten sich in der Großen Jurahalle

Mit einem schweißtreibenden Mattenkampf haben die Bayernliga-Ringer des ASV Neumarkt den Volksfest-Sonntag eingeläutet. In der Großen Jurahalle baten sie den KSV Salzgitter (Landesliga Niedersachsen) auf die Matten. Die Gäste boten unter anderem den Kadetten-DM-Vierten Lasse Schuldt und den mehrfachen Landesmeister Pascal Kraus auf. In ihren neuen Trikots machten die Hausherren eine gute Figur und gewannen den Volksfest-Ringkampf mit 19:15. In guter Tradition leitete Bundesliga-Mattenrichterin Katharina Grasruck das Geschehen. Mehr Bilder auf www.nordbayern.de/neumarkt. © Foto: Fritz Etzold