Röckersbühl feiert Kirchweih

Von Samstag bis Montag, 15. bis 17. Juni, feiern die Röckersbühler Kirchweih. Am Samstagmorgen holen sie den Kirwabaum aus dem Gemeindewald, verzieren ihn mit Schriften, bunten Bändern und Fichtenkränzen. Gegen 14.30 Uhr wird er auf dem Dorfplatz neben der Kirche aufgestellt. Ab 21 Uhr ist Goasnacht im Festzelt. Der Sonntag beginnt mit dem Kirchweihgottesdienst in der Dorfkirche um 9.30 Uhr. Anschließend ist Festbetrieb. Gegen 17.30 Uhr wird der Baum ausgetanzt und das Kirwa-Paar ermittelt. Danach spielt die Band „SWS – schai wampert schlampert“. Zum Ausklang am Montagabend ist Party mit DJ Nudel und einer Showeinlage der Kirwamoidla angesagt.