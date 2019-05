"Rocking Stone" im Wurschtbachtal

Heimatverein organisiert erstes Open-Air-Festival vor dem Felsen - vor 1 Stunde

LAUTERHOFEN/DEINSCHWANG - Am Samstag, 1. Juni, veranstaltet der Heimatverein Wurschtbachtal das Rockmusik-Open-Air-Festival "Rocking Stone" – mit Blick auf den großen Felsen im romantischen Wurschtbachtal und in Anlehnung an die "Rolling Stones" ein passender Titel.

Vier Bands werden ab 18.30 Uhr ihre Lieder live präsentieren. Die Gruppe "Vegetarian Meat Hooks" aus Lauterhofen wird eine Mischung aus Grunge, Punk, Metal und Hardcore mitbringen. Die Jamrockband "Mars Mushrooms" aus Ansbach ist seit Jahren in der Region unterwegs, war aber auch schon in Japan auf Tournee und die Neo-Psychedelic-Rockband "Cook Ray‘s Gone" tritt seit einigen Jahren bei Festen in der Region auf – unter anderem beim Bardentreffen in Nürnberg.

Headliner des "Rocking Stone"- Konzerts ist die Band "Smokestack Lightnin‘" aus Schwabach mit einer Mischung aus Country, Folk, Rockabilly und Soul.

Lange Zeit hatten die Mitglieder des Heimatvereins von einer derartigen Veranstaltung geträumt. Nun setzen sie ihn um. Im Wurschtbachtal, wo auch das Felsenfest stattfindet, ist Platz für rund 2300 Besucher und auch die notwendige Infrastruktur ist vorhanden.

Die Bühne wird vor dem Felsen platziert, für das leibliche Wohl ist gesorgt und auf Anfrage ist auch Campen möglich. Die Organisatoren hoffen deshalb auf zahlreiche Gäste zur Premiere.

Tickets gibt es ab zehn Euro über die Webseite www.rockingstone.de, an lokalen Tankstellen und der Abendkasse.

Jutta Riedel