Rollerfahrerin prallt gegen Transporter: 16-Jährige lebensgefährlich verletzt

BERG - Bei einem schweren Zusammenstoß ist eine 16-jährige Rollerfahrerin am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche war in Berg gegen einen Pritschenwagen geprallt, ihr Zustand ist weiterhin kritisch.

Der Fahrer des Transporter übersah die junge Rollerfahrerin - die prallte ungebremst in seinen Wagen. © Newss5/Friedrich

Die junge Frau war laut Polizei gegen 19 Uhr mit ihrem Roller die Neumarkter Straße in Berg entlang gefahren. Dort wollte sie gerade die OMV-Tankstelle passieren, als ein Handwerker mit seinem Pritschenwagen aus der Einfahrt auf die Straße abbog. Der Fahrer übersah die Rollerfahrerin offenbar - die prallte nach ersten Erkenntnissen ungebremst in die Fahrerseite des Transporters.

