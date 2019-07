Rudi Bayerl bekommt Kommunale Verdienstmedaille in Silber

NEUMARKT - Der Neumarkter Stadtrat Rudi Bayerl wurde in München von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zusammen mit 26 weiteren Persönlichkeiten mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Mit vor Ort waren neben Rudolf Bayerl auch Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann, Landrat Willibald Gailler und der stellvertretende Regierungspräsident Christoph Reichert, die Rudolf Bayerl herzlich zu dieser großen Auszeichnung gratulierten.

Stadtrat Rudi Bayerl (2.v.re.) erhielt von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (re.) die Kommunale Verdienstmedaille in Silber.



"Die Stadt hat ihm viel zu verdanken und dafür haben wir ihm die Goldenen Stadtmedaille überreicht", sagte OB Thumann über seinen Fraktionskollegen und langjährigen politischen Weggefährten. "Wer ihn kennt, weiß, dass Rudi Bayerl im Stillen viel bewegt und erreicht hat." Er habe viele weitere Ehrungen erhalten, zum Beispiel die Landkreismedaille und den Nordgaupreis 2016 des Bezirks Oberpfalz.

Einsatz für die Demokratie

Innenminister Herrmann sagte: "Wir brauchen Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren und das öffentliche Leben aktiv mitgestalten, um die Demokratie mit Leben zu füllen." Dass kommunalpolitisches Engagement nicht einfach sei, so der Innenminister weiter, wisse jeder, der sich dieser Verantwortung stellt. "Gerade in einer Zeit, in der sich Kommunalpolitiker in sozialen Medien zunehmend verbalen Angriffen ausgesetzt sehen und auch Bedrohungen bis hin zu körperlichen Gewalt leider keine Seltenheit sind, kann man die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und für demokratische Werte einzustehen, gar nicht hoch genug schätzen", lobte Herrmann.

Dies gelte auch für Persönlichkeiten wie Rudolf Bayerl, der sich seit 35 Jahren auf kommunalpolitischer Ebene engagiert. Seit 29 Jahren gehöre Bayerl dem Stadtrat in Neumarkt an, so Herrmann in der Laudatio. Dabei habe Bayerl viele Projekte mit vorangebracht. Dies reicht von der Einführung der Stadtbusse und vom Ausbau des Freibades bis hin zur Errichtung eines neuen Stadtarchivs und des Ausbaus des Stadtmuseums und nicht zuletzt zum Bau des Ganzjahresbades. Auch das Schreiberhaus und dessen Renovierung sei eine wichtige, von ihm auch als Vorsitzender des Historischen Vereins begleitete Maßnahme gewesen. Im Kreistag ist Rudolf Bayerl schon seit 1984. 18 Jahre lang hat er als Stellvertreter des Landrates besondere Verantwortung übernommen. Die Schulentwicklung und der Auf- und Ausbau der Förder- sowie der Berufsschule lagen ihm besonders am Herzen. Auch das Neumarkter Klinikum und dessen Ausbau und Weiterentwicklung hat er positiv mit begleitet. Darüber hinaus ist Rudolf Bayerl dafür bekannt, dass er sich als Stadt- und Kreisheimatpfleger für Brauchtum, Mundart und Volksmusik einsetzt.

