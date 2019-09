Saber Junction: Fallschirmjäger landen wieder in Hohenfels

US-Army und Verbündete üben Luftlandung im Rahmen des laufenden Manövers - vor 40 Minuten

HOHENFELS - Auf den Truppenübungsplätzen Hohenfels und Grafenwöhr führen Soldaten der US-Armee gemeinsam mit Truppen der Alliierten noch bis Ende des Monats das Manöver "Saber Junction 19" durch. Der Höhepunkt wird eine Luftlande-Übung am Mittwoch, 18. September, in der "Hohenfels Training Area" sein.

Am Mittwoch üben die US-Streitkräfte gemeinsam mit Einheiten aus Italien und der Türkei eine multinationale Luftlandung in Hohenfels. © André De Geare



Am Mittwoch üben die US-Streitkräfte gemeinsam mit Einheiten aus Italien und der Türkei eine multinationale Luftlandung in Hohenfels. Foto: André De Geare



Das Manöver "Saber Junction" läuft in diesem Jahr vom 3. bis 30. September vornehmlich auf beiden Oberpfälzer US-Truppenübungsplätzen. Ein kleiner Teil davon wird in der Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Bilderstrecke zum Thema "Saber Junction": Hunderte Soldaten in der Luft über Hohenfels Rund 900 Soldaten starteten am 12. April vormittags in Aviano im Nordosten Italiens. Am Mittag spielte sich dann am Himmel über Hohenfels ein besonderes Spektakel ab: Die Soldaten sprangen nahe des Truppenübungsplatzes aus dem Flugzeug. Ihre Mission: Einen nahe gelegenen Flugplatz erobern und sichern.



Schätzungsweise 5400 Teilneherm aus 16 Nato- und "befreundeten" Staaten beteiligen sich an der Gefechtsübung, inklusive des 173. Infantry Brigade Combat Team (Airborne) der US-Army am Joint Multinational Readiness Center (JMRC) in Hohenfels. Geprüft wird dabei die Bereitschaft der Truppen, eine gemeinsame Landoperation in einer realistischen Umgebung durchzuführen, mit dem Ziel, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit den Alliierten und Partnerstaaten weiter zu verbessern.

Die wohl spektakulärste Übung wird eine große, multi-nationale Luftlandung am morgigen Mittwoch in Hohenfels sein. Zusätzlich zu den US-Streitkräften werden sich auch Fallschirmjäger aus Italien und der Türkei daran beteiligen.

Bilderstrecke zum Thema Fallschirme und Panzerfahrzeuge: Die US-Army übt in der Oberpfalz Auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz haben 6000 Soldaten im Rahmen des US-Manövers "Swift Response" trainiert. Spektakulärer Teil war eine Luftlandeübung mit 300 britischen und französischen Fallschirmjägern, die als Nato-Partner an dem Manöver teilnahmen. Ziel der Übung war der Aufbau einer Eingreiftruppe aus mehreren Ländern sowie die Kriegsführung mit digitalen Hilfsmitteln.



Beobachtet wird die Übung von militärischen Vertretern aus Armenien, Aserbaidschan, Bosnien, Bulgarien, Kroation, Georgien, Italien, Kosovo, Litauen, Nordmazedonien, Moldawien, Polen, Rumänien, Türkei und der Ukraine.

Im Jahr 2016 ging bei "Saber Juncion" nicht alles wie geplant. Beim Abwurf von schweren Militärfahrzeugen zerschellten drei Humvees am Boden. Der Absturz wurde von einem im Netz verbreiteten Amateurvideo dokumentiert. Später stelles es sich heraus, dass Sabotage im Spiel war.

HOHENFELS. nn