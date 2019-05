Sautrogrennen und Gesang am Alten Kanal

Männergesangverein Rasch lädt zu traditionellem Fest am 26. Juni - vor 23 Minuten

RASCH/ALTDORF - Mit Gesang und Spaß am Alten Kanal feiert der Männergesangverein Rasch am Sonntag, 26. Juni, sein traditionelles Kanalfest am alten Kanalhafen.

Eine große Gaudi soll das Fest auch heuer wieder werden. © Foto: Helmut Buchner



Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. Ab 11.30 Uhr gibt es fränkische Spezialitäten wie Halsrollbraten, Knöchle und Gegrilltes mit hausgemachten Salaten. Gegen 13 Uhr unterhalten die Sänger des MGV die Gäste mit Liedern. Um 14 Uhr öffnet das Kuchenbuffet mit selbst gebackenen Kuchen und Küchle der Sängerfrauen.

Ein besonderer Programmpunkt startet um 15 Uhr mit dem 24. traditionellen Sautrogrennen. Zwei altbewährte Sautröge, gesteuert von zwei erfahrenen Kapitänen, aber auch von mutigen Festbesuchern rudern bei dem Rennen um den "Großen Preis von Rasch", eine Anmeldung dazu reicht am Sonntag. Danach klingt das Fest mit einem gemütlichen Beisammensein, mit Essen, Trinken und Singen aus.

