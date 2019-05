Schach: Laura Sophie Bauer wird bayerische Meisterin

Talent des Schachklubs Neumarkt krönt starkes Turnier mit Titelgewinn - vor 59 Minuten

NEUMARKT - ei den Bayerischen Meisterschaften der Mädchen auf Burg Wernfels ist der Schachklub Neumarkt mit drei Nachwuchsspielerinnen vertreten gewesen, die einmal mehr sehr erfolgreich abgeschnitten haben.

Von links: Trainer Sebastian Mösl, Daiana Burger, Laura Sophie Bauer und Maria Schilay.



In der U10 gehörte die achtjährige Laura Sophie Bauer bei ihrer zweiten Teilnahme zu mindestens einer handvoll Kandidatinnen, denen man neben der topfavorisierten Vorjahresmeisterin Podestchancen einräumen konnte.

Nach drei Siegen lag sie zusammen mit Katharina Lichtenegger (SF Tegernheim) an der Spitze, der Kontrahentin der nächsten Runde. Hierbei versäumte es Laura Sophie Bauer, rechtzeitig ihre Figuren zu mobilisieren, sie verlor die Dame für einen Turm und war in der Folge chancenlos.

Im Spitzentrio

Tags darauf eroberte sie schon in der Eröffnung entscheidendes Material und da gleichzeitig Katharina Lichtenegger die erste Niederlage quittieren musste, gehörte Laura Sophie Bauer einem Spitzentrio mit vier Punkten an. Und die Nachmittagsrunde verlief noch besser: Laura Sophie Bauer konnte ihre Gegnerin im Königsangriff schnell bezwingen, während ihre punktgleichen Konkurrentinnen ihre Partien verloren.

Somit ging die Neumarkter Spielerin mit einem halben Punkt Vorsprung in die letzte Runde und hatte den sensationellen Titelgewinn in der eigenen Hand. In der Partie kam sie schnell zu einem druckvollen Königsangriff und setzte ihre Gegnerin schachmatt.

Damit krönte Laura Sophie Bauer ihr starkes Turnier mit dem Titel und ist damit die erste bayerische Meisterin des Schachklubs Neumarkt.

Die Altersklasse U16 war in diesem Jahr so stark besetzt wie noch nie. Gleich vier ehemalige Bayerische Meisterinnen, darunter eine dreifache Deutsche Meisterin sowie ein halbes Dutzend weitere starke Spielerinnen kämpften um die Podestplätze. Entsprechend hoch hingen die Trauben für Maria Schilay, die am Ende mit 2,5 Punkten Rang zwölf belegte.

Unüberwindbare Hürde?

Daiana Burger befand sich auf dem vorletzten Setzlistenplatz. Zum Abschluss türmte sich mit Liliane Pavlov eine schier unüberwindliche Hürde vor Daiana Burger auf. Schließlich hat die Regensburgerin eine um 600 Punkte höhere Wertungszahl und ist seit Jahren Stammgast unter den besten 15 der Deutschen Meisterschaft.

Aber Daiana Burger setzte erneut die Eröffnungsvorbereitung bestens um und fand im Mittelspiel in einer komplizierten und hochtaktischen Stellung den einzigen Gewinnzug. Mit der besten Platzierung bei einer Bayerischen Meisterschaft sowie der besten Turnierleistung ihrer Karriere war Daiana Burger als Siebte die Überraschung des Turniers. nn

