Schachklub Neumarkt holt lang ersehnten Aufstieg

Erste Mannschaft des Schachklubs steigt mit perfekten 18:0 Punkten in die Bezirksliga 1 auf. - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Die 1. Mannschaft des Schachklubs Neumarkt hat am letzten Spieltag der Bezirksliga 2b den Sack zugemacht und auch beim SC Erlangen 48/88 IV mit 6,5:1,5 gewonnen. Damit holte das Team mit perfekten 18:0 Punkten die Meisterschaft und sicherte sich zum ersten Mal seit 23 Jahren den lange ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga 1.

Mit Lorenz Schilay (li.) stellt der SK Neumarkt obendrein den erfolgreichsten Spieler der Liga. Er erzielte 8,5/9 Punkte, gefolgt von Jozef Smyk.



Lothar Müller konnte früh eine Figur gewinnen und brachte die Neumarkter schnell in Front. Lorenz Schilay zwang mit druckvollem Spiel seinen Gegner zur Aufgabe, während Kevin Beesk in ausgeglichener Stellung den Punkt teilte. Auch Wolfgang Brunner setzte seinen Kontrahenten von Anfang an unter Druck, bis dieser eine Figur verlor.

Nach einem weiteren Remis von Erwin Hirn, konnte Jozef Smyk mit Materialvorteil den Angriff seines Gegners abwehren und den Konter zum 5:1 setzen. Andreas Niebler hatte einen Bauern eingebüßt, hielt aber den Laden zusammen und remisierte. Den Schlusspunkt setzte Martin Simon, dessen Königsangriff die gegnerische Dame einbrachte.

Damit gingen die Neumarkter auch im neunten Wettkampf als Sieger hervor und sicherten sich die Meisterschaft gleichbedeutend mit dem lange ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga 1.

Diesem Ziel war man in der Vergangenheit immer wieder sehr nahe gekommen, doch der letzte Schritt wollte einfach nicht gelingen. Nach den Nackenschlägen in den vergangenen beiden Jahren, wo man 2017 erst durch die minimal schlechtere Viertwertung auf Rang zwei verwiesen wurde und 2018 im Saisonendspurt drei Chancen auf den Big-Point liegen gelassen hatte, zog man dieses Jahr von einem Erfolg zum nächsten.

Am Ende stand jedoch ein souveräner Aufstieg mit beeindruckenden Zahlen: 18:0 Punkte, 55,5 Brettpunkte, fünf der acht Neumarkter Spieler blieben ungeschlagen und nur in fünf der 72 Einzelpartien ging man als Verlierer vom Brett. Alle acht Stammspieler befinden sich in den Top20 der Liga, was die Dominanz der Mannschaft unterstreicht. Mit Lorenz Schilay stellt man folgerichtig auch den erfolgreichsten Spieler der Liga, der beeindruckende 8,5/9 Punkte erzielte vor Jozef Smyk mit 8/9. Kevin Beesk (5.), Andreas Niebler (7.) und Wolfgang Brunner (8.) erzielten jeweils 7 Punkte.

nn