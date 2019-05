Früh am Dienstagmorgen verunglückte ein 20-Jähriger auf der A3 bei Nittendorf Richtung Passau tödlich. Er durchbrach mit seinem Sportwagen die Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn, doch der Fahrer aus dem Landkreis Regensburg verstarb noch an der Unglücksstelle.

Der Bagger wartet schon: In den ersten Mai-Tagen beginnt der endgültige Abriss des Neumarkter Hallenbads.

In der Neumarkter Hofkirche haben 41 Kinder ihre Erstkommunion gefeiert.

Am Sonntagmittag ist ein Mercedesfahrer mit seinem Wagen bei starkem Hagelschauer ins Schleudern gekommen. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen vor ihn fahrenden Bus. Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des Mercedes schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die A3 war für einige Zeit komplett in Fahrtrichtung Passau gesperrt.