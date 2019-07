Scherben glitzern tückisch in der Sonne am Böglweiher

Nicht nur nach Abschlussfeiern, sondern fast jedes Wochenende ist Bade- und Party-Areal voll Müll - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Nach der Schülerparty sah der Strand am Böglweiher aus wie ein Schlachtfeld: Jemand hatte mit Benzin eine Brandspur gelegt, überall lagen Scherben und Müll. Dazwischen ausgebrannte Einkaufswägen. "Ich dachte, mich trifft der Schlag", sagt Melanie Feierler.

Es ist kaum nachvollziehbar, dass feiernde Weiherbesucher sogar Kleidungsstücke und Schuhwerk zurücklassen. © Hauke Höpcke



Die Buchbergerin war mit ihrer Hündin auf der frühmorgendlichen Gassi-Tour, als sie die Sauerei entdeckte. "Uns kamen Leute schon ganz aufgeregt entgegen." Mit anderen räumte sie etwas auf, einen ganzen Kofferraum voll – und postete Bilder von dem verheerten Strand auf Facebook.

Unter ihrem Beitrag zeigte das sogenannte soziale Netzwerk seine unangenehmsten Seiten. In den Kommentaren ließen manche ihre Wut auf die Welt und die Verhältnisse im Allgemeinen heraus (wir berichteten). Dass eine Gruppe Schüler im Laufe des Tages den Müll wegräumte, spielte bei dem digitalen Mob schon längst keine Rolle mehr.

Dabei war die eskalierte Schülerparty nur ein besonders krasser Fall: "Eigentlich wäre ein Bericht über den Müll dort nach jedem Wochenende angebracht. Erst gestern haben wir wieder eine Tüte Müll vom See mitgenommen", schrieb Feierler der NN-Redaktion.

Also verabredeten wir uns zu einem gemeinsamen Morgenspaziergang an einem zufällig ausgewählten Montag. Schon am Parkplatz liegt ein vergessenes Paar Schuhe. Die große Wiese ist übersät mit Kippen. Zwischen zwei frischen Feuerstellen und den ausgeglühten Resten eines Sonnenschirms glitzern drei Dutzend leere Flaschen im Sonnenlicht. "Vorsicht Scherbe", sagt Feierler und hebt die scharfkantigen Reste einer Whiskyflasche auf.

"Denkt den niemand an die Kinder?" Solche wie ihre, neun und zwölf Jahre alt, mit denen sie im Sommer regelmäßig zum Baden an den Weiher fährt.

Melanie Feierler aus Buchberg zeigt, welchen Müll man an einem ganz gewöhnlichen Montag am Böglweiher findet. © Hauke Höpcke



Vom Weg führen kleine Pfade zum Wasser, versteckte Badebuchten und Angelplätze. Dort trifft man die osteuropäischen Bögl-Arbeiter an ihrem Feierabend. Für Ihre Wurst-Tüten, Salatschalen und Bierdosen hängt an einem Baum eine schwarze Tüte, die wohl entsorgt wird, wenn sie voll ist.

Anders auf der zweiten Wiese: Scherben ohne Ende. Der Zaum wurde aufgezwickt und notdürftig geflickt. Jemand hat Trinkjoghurt-Flaschen aus Kunststoff auf die andere Seite geworfen.

"Wenn sich nicht jemand erbarmt und etwas mitnimmt, bleibt alles liegen." Immer wieder mal räumt jemand eine Tüte voll mit Müll und stellt sie bei der Schranke am Eingang ab, wo die Gemeinde den Müll abholt. Früher gab es mal Container. "Aber die sind dann angezündet worden und wurden nicht wieder aufgestellt."

Sauber für kurze Zeit

Das Problem ist also nicht neu. Und es wird dadurch nicht einfacher zu lösen, dass der Bögl-Weiher Privatgelände ist, die Firma den Zugang zwar gestattet, aber verständlicherweise nicht auch noch Kosten und Aufwand für die Pflege tragen möchte.

Im vergangenen Jahr organisierten zwei junge Musiker eine Aufräumparty. Die Teilnehmer hatten Spaß, anschließend war es sauber. Aber nur für kurze Zeit.

Also was kann man gegen die Schmutzfinken und Krawallbrüder machen? Melanie Feierler hat auch keine Patent-Lösung – außer dem wiederholten Appell, dass jeder doch bitteschön wieder nach Hause trägt, was er mitgebracht hat. "Und vielleicht können die Lehrer einen Wandertag zum Böglweiher organisieren, wo dann die Abschlussklassen gemeinsam das Gelände aufräumen."

HAUKE HÖPCKE