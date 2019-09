Schlimmer Unfall: Reiterin nach Sturz von Pferd schwer verletzt

RIEDEN/KREUTH - Der Sturz eines Pferdes hatte am Donnerstag in der Oberpfalz schwere Folgen - allerdings nicht für den Reiter des betroffenen Tieres, sondern für eine junge Frau, die sich ebenfalls auf dem Hindernisparcours befand.

Ein schwerer Reitunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag im Ostbayerischen Pferdesport- und Turnierzentrum in Rieden in der Oberpfalz: Auf einem Reitplatz stürzte das Pferd eines 53-Jährigen nach einem Hindernissprung samt Reiter zu Boden. Der Mann hatte Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Eine 23-Jährige kam dagegen nicht so glimpflich davon. Durch den Sturz erschreckte ihr eigenes Pferd, schlug vermutlich aus und warf die Reitlehrerin ebenfalls zu Boden.

Die junge Frau schlug dabei heftig mit dem Kopf auf und blieb regungslos am Boden liegen. Ersthelfer versorgten die Schwerstverletzte bis zum Eintreffen der Notärzte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Uniklinikum Regensburg. Der leichtverletzte Reiter kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei versucht nun, bei ihren Ermittlungen die genauen Ursachen des Sturzes nachzuvollziehen.

