Schneidige Ansage für Abiturienten am Neumarkter OG: "Sie sind entlassen"

Schulleiterin des Ostendorfer-Gymnasiums feiert Entlassfeier mit den Abiturienten und deren Angehörigen. - vor 22 Minuten

NEUMARKT - Aufgekratzt, fröhlich und voller Tatendrang wechselten die jungen Damen und Herren des Abiturjahrgangs 2019 des Ostendorfer- Gymnasiums den Ort. Vom ökumenischen Gottesdienst in der Hofkirche ging es in der festlichen Robe schnurstracks in den großen Saal des Reitstadels zum Festakt.

Nach langem Lernen und Prüfungsstress jetzt der feierliche Moment für die 130 Abiturientinnen und Abiturienten des Ostendorfer-Gymnasiums: die Entlassfeier im Neumarkter Reitstadel, bei der die jungen Frauen und Männer ihre Zeugnisse erhielten. Foto: Foto: Helmut Sturm



Schulleiterin Ulrike Severa und ihr Stellvertreter Armin Schidlo begrüßten die über 130 Abiturienten mit ihren Eltern und Freunden zur feierlichen Übergabe der Abizeugnisse.

Mit der schneidigen Ansage: "Sie sind entlassen", stieg die Schulleiterin in ihre Rede ein. "Entlassen aus dem geregelten Schulleben, hinaus in die verlockende Freiheit", konkretisierte sie bestens gelaunt ihren provokativen Beginn.

Lebensmenü kredenzt

Ähnlich wie Eltern, die ihren Kindern vertrauen, verzichtete sie auf gute Ratschläge. Stattdessen kredenzte sie ein Lebensmenü: Ziel des Zwischengangs (gemeint war die Zeit am Ostendorfer-Gymnasium) war es, aus Gourmands mithilfe erlesener Zutaten (dem Lehrplan) Gourmets zu machen. "Dabei bedenkt: Das perfekte Dinner gibt es nicht. Werdet kontinuierlich besser, aber verliert Euch nicht in der Jagd nach Perfektion."

Für die Schüler sprachen Felicia Nowak und Erik Lodes und hatten es sich nicht leicht gemacht. In ihrer Rede ließen sie ihre Gedanken zurück und vorausfliegen. Sinnbildlich befassten sie sich mit Fischen, die auf Bäume klettern von Sebastian Fitzek und dem Untertitel "Ein Kompass für das große Abenteuer Leben". Der Titel sollte verwundern und zum Nachdenken anregen.

"Wechselt die Perspektive und versucht es trotzdem", forderten sie ihre Schulkameraden auf. Fragen, die sie in ihrer Rede stellen: Kommen nach dem Abitur erst die echten Herausforderungen? Beginnt nun der Ernst des Lebens? Und wohin führt der Weg?

Findige Füchse scheinen den perfekten Weg bereits gefunden zu haben: "Die werden einfach Lehrer, denn das kann ja wirklich jeder – und Arbeit ist das auch nicht viel, oder!?", fragten die Redner in die Runde. So oder so: Die Zukunft wird aufregend werden. Es geht ums Loslassen, Mut haben und um das eigenständig Denken. "Aber jetzt pusten wir uns erst einmal das Hirn frei: Party!", schlossen die beiden Schüler.

Hochkarätige Musik gespielt

Für die festliche Gestaltung des Schulabschlusses konnte das Ostendorfer-Gymnasium aus dem Vollen schöpfen. Die Camerata mit Franz Rauch und der Kammerchor unter der Leitung von Christiane Hummel spielten Stücke von Klassik bis Rock.

Und Jana Blum sowie Benjamin Dignal überzeugten beim Konzert für Violoncello und Orchester.

Zu guter Letzt wurden noch einige Auszeichnungen und Buchpreise überreicht. So ging der Preis des Oberbürgermeisters für das beste Schulergebnis an Franziska Seitz und der Preis des Landkreises für das beste Schulergebnis an Sandra Miehling.

Für hervorragende Gesamtleistun-gen (bis Note 1,5) wurden vom Verein "Freunde des Ostendorfer-Gymnasiums" ausgezeichnet: Johanna Frank, Katharina Schuster, Paula Berdrow, Martin Scharold, Michal Mikuta, Michael Donisch, Teresa Herzog, Kerstin Fleischmann, Laura Schäfer, Ronja Lohmann, Alisa Bareiß und Anna Kienlein.

Die Sparkasse Neumarkt stiftete Buchpreise für die besten Seminararbeiten. Diese gingen an Laura Schäfer (Englisch), Paula Berdrow (Latein), Elea Distler (Geschichte), Luis Geitner (Chemie), Benjamin Dignal (Biologie), Kerstin Fleischmann (Geographie), Martin Scharold (Sport), Franziska Seitz (Deutsch) und Theresa Ingerling (Sozialkunde).

Weitere Preise verliehen

Den Kunstsonderpreis der Raiffeisenbanken erhielt Hannes Mühlen-bruch, den Preis der Altphilologen Franziska Seitz, den der Deutschen Mathematikervereinigung Ronja Lohmann, den der Physikalischen Gesellschaft für das bestes Physik-Abi Daniel Grewe, den der Gesellschaft Deutscher Chemiker für die besten Chemie-Abis Louis Geitner und Sophia Lehmeier sowie den Preis der Stiftung Natur-Mensch-Kultur für besonderes Engagement in Biologie an Benjamin Dignal.

HELMUT STURM