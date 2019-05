Schüsse in der Oberpfalz: Polizisten ziehen nach Fluchtversuch Waffe

28-Jähriger verletzte einen Polizisten leicht - Ermittlungen dauern an - vor 10 Minuten

RIEDEN - Weil ein Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen vorlag, sollte er von der Polizei festgenommen und zum Schwandorfer Amtsgericht gebracht werden. Als er die Streife sah, ergriff der Mann jedoch die Flucht. Dann fielen Schüsse.

In den frühen Morgenstunden des Freitags fielen im beschaulichen Rieden im Landkreis Amberg-Sulzbach Schüsse. Ein 28-Jähriger sollte wegen eines Haftbefehls zum Amtsgericht nach Schwandorf gebracht werden, die Polizei rückte an. Als ihm der Beschluss eröffnet wurde, ergriff der junge Mann jedoch die Flucht. Er habe einen "Überraschungsmoment genutzt", heißt es in der Pressemitteilung des Präsidium Oberpfalz, und sich "der Festnahme körperlich widersetzt". Mit hohem Tempo floh der Mann aus seiner Wohnung und befolgte "keinerlei Anweisung stehen zu bleiben", so die Polizei.

Die Streife zückte deshalb eine Waffe. Zwei Warnschüsse seien in die Luft abgegeben worden, teilt das Präsidium Oberpfalz mit. Schüsse, die den Mann dazu veranlassten, seine Flucht zu beenden. Bei der Festnahme leistet er dennoch ernuet Widerstand. Der 28-Jährige sowie einer der Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Unbeteiligte, betont das Präsidium, seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. "Der gesamte Vorfall ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen."

