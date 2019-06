Drei Lkw waren am Dienstagabend auf der A3 nahe Velburg kollidiert, einer der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die anderen beiden Trucker zogen sich leichtere Blessuren zu. Die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg blieb für mehrere Stunden gesperrt und wurde erst in der Nacht wieder freigegeben. © Wolfgang Fellner