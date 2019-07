Rund 130 wanderlustige Musikfreunde hat die diesjährige Landpartie der Berchinger Gluck-Freunde allein am Sonntag nach Berching gelockt. Die Nürnberger "Pocket Opera Company" inszenierte Christoph Willibald Glucks bekanntestes „Orfeo ed Euridice“ als vierstündige Opern-Wanderung rund um Holnstein. Von Staufersbuch ging es wie schon am Samstag unter anderem zum Holnsteiner Schloss.

Jubiläen, Geburtstage, Auszeichnungen: In dieser Bildergalerie werden Menschen aus dem Landkreis Neumarkt beim Namen genannt.

Glänzendes Chrom und geschwungenenes Blech erwartet man an einem Ort wie dem Maybach-Museum – doch nicht so, wie Andreas Maul sie zeigt. Der Designer, Maler und Kunstlehrer malt Autos in fotorealistischem Stil „echter als echt“.