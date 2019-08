SCO-Kraftdreikämpfer dominieren im eigenen Haus

BERG/UNTERÖLSBACH - Zum vierten Mal in diesem Jahr hat der SC Oberölsbach einen Heimkampf ausgerichtet, diesmal die Bezirksmeisterschaften im Kraftdreikampf der Oberpfalz. Als größter und stärkster Verein im Bezirk stellte der SCO trotz der Ausrichterbelastung die größte Mannschaft.

Glatten 200 Kilogramm sagte Silas Krejci den Kampf an – und gewann. In seiner Gewichtsklasse stand er ganz oben auf dem Treppchen. © Foto: Fügl



Den Anfang machte Oliver Ehrnsperger. In der Jugendklasse bis 66 kg Körpergewicht beugte er saubere 105 kg. Auf der Bank drückte er 72,5 kg und zog schlussendlich starke 130 kg. Mit einem Total von 307,5 kg sicherte er sich den ersten Titel des Tages.

Bei den Junioren zeigten Benedict Schmidt und Silas Krejci ihr Können. Schmidt steigerte sich enorm: Im dritten Durchgang der Kniebeuge bewältigte er 185 kg. Im Bankdrücken kamen 120 kg dazu und im Kreuzheben sicherte er sich erstmals 200 kg. Mit 505 kg konnte er den 1. Platz in der Gewichtsklasse bis 74 kg belegen.

Ein letztes Training vor der WM

Silas Krejci absolvierte diesen Wettkampf als letztes Training vor den Junioren Weltmeisterschaften im Kraftdreikampf, die Ende August in Kanada stattfinden werden. In der Kniebeuge bewegten er 260 kg. Auf der Bank konnte er 165 kg gültig zur Hochstrecke bringen. Und im Kreuzheben gelang ihm endlich der Schritt nach vorne mit 250 kg. Mit 675 kg im Limit bis 83 kg kassierte er Titel Nummer drei für den SCO.

Bei den Juniorinnen gingen Sonja Graumann und Sofia Walter in der Klasse bis 72 kg an den Start. Sonja Graumann beugte drei gültige Versuche zu 140 kg. Auf der Bank drückte sie 75 kg sauber zur Hochstrecke. Im Kreuzheben lag sie lediglich 2,5 kg mit 145 kg. 360 kg im Total bedeuteten Platz zwei.

Sofia Walter startete stark in den Wettkampf. In der Kniebeuge blieb sie lediglich 5 kg unter ihrem Bestwert. 205 kg standen im Protokoll. Auf der Bank lief es endlich wieder rund mit glatten 100 kg. Im Kreuzheben zeigte sie sich technisch verbessert und zog sich so zu 155 kg. Mit 460 kg im Total blieb der Titel wieder beim SCO.

Bei den Männern hatte der SCO dann noch drei heiße Eisen im Feuer. Sebastian Heger im Limit bis 93 kg, Arnold Greitan bei seinem Debüt bis 105 kg und Markus Gradel im Superschwergewicht.

Knapp Gold verpasst

Sebastian Heger musste das Training arbeitsbedingt etwas runterfahren, ließ sich den Heimkampf aber nicht entgehen. In der Kniebeuge bewegte er 230 kg, auf der Bank gingen 137,5 kg. Im Kreuzheben verließen ihn die Kräfte und es blieb beim Einstiegsversuch von 230 kg. Damit musste er sich um 2,5 kg seinem Kontrahenten vom SC Wald geschlagen geben (597,5 kg).

Arnold Greitan legte in seinem ersten Wettkampf für den SC Oberölsbach gut los. In der Kniebeuge kamen nach drei gültigen Versuchen 250 kg zustande. Auf der Bank bewegte er starke 160 kg. Im Kreuzheben kamen dann noch 235 kg dazu. Mit 645 kg im Total konnte er gleich im ersten Anlauf den Titel einfahren.

Markus Gradel bewegte in der Kniebeuge 265 kg. Im Bankdrücken wollten nach leichten 180 kg die Steigerung um 10 kg partout nicht in die Wertung gehen. Im Kreuzheben zog er 220 kg für ein Total von 665 kg. Diese Leistung besiegelte dann auch den letzten Titel für den SCO.

