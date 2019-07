Sendung über Bienenhaus in Lauterhofen

NEUMARKT/LAUTERHOFEN - Das Lauterhofener "Bienenhaisl" wird bayernweit berühmt. Das Digitalradio BR Heimat berichtet am Sonntag, 28. Juli, um 7 Uhr in der Sendung "Heimatspiegel" über das "Juradistl"- Bienenhaus.

Das Bienenhaus ist am Golfplatz Lauterhofen eingerichtet. Der Bayerische Rundfunk berichtet in einer Sendung über das Projekt. © Foto: Jutta Riedel



Wer an diesem Sonntag, 28. Juli, den Bericht über das "Bienenhaisl" am Golfplatz Lauterhofen hören will, muss früh aus den Federn, die Sendung wird um 7 Uhr ausgestrahlt. Wer nicht ganz so früh aufstehen will, hat die Chance, den Bericht als Podcast auf der Homepage des Senders anzuhören.

Mit den Schülern ihres P-Seminars Kunst hat Nicola Thumann, Kunsterzieherin am Ostendorfer-Gymnasium, das Bienenhaus entwickelt, entworfen und gebaut – fachlich unterstützt durch den Landschaftspflegeverband Neumarkt, Juradistl-Imker Leo Altmann, Architekt Johannes Berschneider und die Firma Holzbau Rupprecht. Seit Anfang April ziert es den Golfplatz Lauterhofen und bietet Platz für fünf Völker. Farbige Golfbälle markieren die Einflugschneisen der fünf Beuten.

