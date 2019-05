Showtime in der Mittelschule West

Turnabteilung des SV Höhenberg richtete Gym&Dance&Showtime aus - vor 32 Minuten

NEUMARKT - Vergangenen Samstag sind zahlreiche Vereine des bayrischen Turnerverbandes beim Gym&Dance&Showtime gestarktet. Mit dabei war der Neumarkter Verein SV Höhenberg, der den Wettkampf als Gastgeber ausrichten durfte.

Das Turn-Event 2019. Foto: Erich Ploch



Die Zuschauer, die sich in der Mittelschule West versammelt hatten, konnten sich über ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm freuen. Dazu trug auch die Turnabteilung des SV Höhenbergs sowohl mit Tänzen als auch mit diversen Showprogrammen bei.

So begeisterten die kleinsten Turnerinnen zu dem Lied Lollipop mit einer Balken-Bodenkür. Obwohl dies der erste Wettkampf war, bewiesen sie turnerisches Talent und sicherten sich den ersten Platz unter den Minis. Auch die "Crazy-girls", die dieses Jahr das erste Mal in die Wettkampfsaison starteten, zeigten sich mit ihrem „crazy“ Tanz als starke Gruppe. Diese stand am Schluss auf dem ersten Treppchen.

In der Altersgruppe Kinder gingen zwei Gruppen für den SV Höhenberg an den Start. Sowohl die Cowgirls als auch die "Kids with Sticks" konnten sich nach einem gelungenen Wettkampf über einen Pokal freuen. Den Mädels mit dem Showprogramm "Abba - here we turn again" gelang es, das Publikum mit bunten Kostümen und einer aufwendigen Turneinlage in Stimmung zu bringen.

In der gleichen Kategorie traten auch die "Stehaufmädchen" an und konnten sich mit der Auszeichnung "sehr gut" über den 1. Platz freuen. Sehr aufwendige Shows präsentierten die Gruppen "JacksonTen" und "Welcome to the Jungle". Erstere bewiesen auf kreative Weise, dass auch Stühle turnerisch vielseitig einsetzbar sind. Einfallsreich waren auch die Jungle-Mädels, die das Publikum für kurze Zeit in den Urwald mitnahmen. Diese Gruppen freuten sich über einen zweiten und dritten Platz.

Mehr Eindrücke auf dem Instagram-account des SVH als auch auf dessen Facebook-Seite.