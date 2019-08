Sindlbach: Fügl und Fügl als neue Majestäten

BERG/SINDLBACH - Für ein Jahr schultert das "Füglsche Oberkirwa-Paar", Vanessa Fügl und Tim Fügl, alle Repräsentationsaufgaben im gesellig-öffentlichen Leben in der Jakobus-Gemeinde. Das Fazit für die Majestäten und zahlreiche Besucher: An die Sindlbacher Kirwa 2019 wird man, "weil’s so schön war", lange denken.

Zwölf fesche Kirwa-Paare drehten sich um den Kirwabaum. Das Weckerklingeln überraschte zufällig ein „rein Sindlbacher Gwächs“ – Vanessa Fügl und Tim Fügl, die daraufhin zum neuen Oberkirwa-Paar gekürt wurden. © Foto: Helmut Fügl



Zahlreiche Gäste aus nah und fern füllten den Dorfplatz und waren begeistert von den Vorführungen der zwölf feschen Kirwa-Paare. Aber: Es standen nicht nur Rummel und Brauchtum an, das Drehbuch war auch noch anders beschrieben. Nämlich mit Ehrerweisungen an den Kirchenpatron, der zuvor im Rahmen eines Festgottesdienstes und einem Umzug durchs Dorf gewürdigt wurde.

Weltlich-gesellig war danach das Geschehen auf dem Rummelplatz. Vor allem als ein Wagengespann, der Fuhrwerker und schließlich in schönster Tracht vergnügte Kirwaboum und –moila auftraten, die schnurstracks den Kirwaplatz und dort den Kirwa-Baum ansteuerten. Voll in Aktion trat gleich der Kirwamusikant Maximilian Brandl, der mit Quetschn und Gstanzln das Gefolge ganz stilecht willkommen hieß. Dieses wusste, was sich gehört: ein flotter Sprung aufs Podium und los mit der Gaudi.

Einzig der Musikus stand unter Druck. Von "Äischba" her war nämlich alles wolkenverhangen, ganz schön dunkel, es sah nach Regen aus. Doch die Sindlbacher hatten Glück: Petrus hatte offenbar selbst Gefallen am Tanz, an den Drehern rund um das extra präparierte "Stangerl" – er verschwendete nicht mal ein Tröpfchen.

Beim Weckerklingeln hielten Kinderkrankenschwester Vanessa Fügl sowie Zimmerer und Lehramtsanwärter Tim Fügl, die verwandt sind, den Blumenstrauß in den Händen. Sie wurden daraufhin zum neuen "Oberkirwa-Paar" gekürt. "Krönung" und "Thronbesteigung" wurden danach im Festzelt zünftig gefeiert. Die Bands "SWS" und "Oi`s Zufall" spielten dazu auf. Gelohnt hat sich auch der Besuch der Kirwaleit aus Stauf bei ihren Sindlbacher Freunden: Bei der Baum-Verlosung konnten sie die richtige Nummer präsentieren und so das stattliche Exemplar – zumindest vorerst symbolisch – in Empfang nehmen.

