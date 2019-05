Skateboarder ist nun Priester: The Hai Nguyen feierte Primiz

Der bisherige Diakon in der Neumarkter Hofpfarrei wurde am Wochenende geweiht - vor 1 Stunde

NEUMARKT/EICHSTÄTT - Am Samstag wurde aus dem Diakon The Hai Nguyen ein Priester. Der 41-Jährige wurde von Bisch Gregor Maria Hanke zum Priester geweiht. Busse mit interessierten Christen fuhren zur Feier nach Eichstätt. Ein Empfang in Neumarkt noch am selben Tag folgte. Am Sonntag feierte er nun auf dem Residenzplatz seine Primiz, die erste heilige Messe als Priester.

Am Samstag wurde aus dem Diakon The Hai Nguyen ein Priester. Am Sonntag feierte er auf dem Residenzplatz die Primiz, seine erste heilige Messe. Die Werkvolkkapelle begleitete die Liturgie. Hunderte von Menschen waren gekommen, um bei dem feierlichen Gottesdienst am Residenzplatz dabei zu sein. © Günter Distler



Am Samstag wurde aus dem Diakon The Hai Nguyen ein Priester. Am Sonntag feierte er auf dem Residenzplatz die Primiz, seine erste heilige Messe. Die Werkvolkkapelle begleitete die Liturgie. Hunderte von Menschen waren gekommen, um bei dem feierlichen Gottesdienst am Residenzplatz dabei zu sein. Foto: Günter Distler



Die Werkvolkkapelle begleitete die Liturgie. Hunderte von Menschen waren gekommen, um bei dem feierlichen Gottesdienst am Residenzplatz dabei zu sein. Der feierliche Tag endete um 17 Uhr mit einer Dankvesper mit Spendung des Einzelprimizsegens in der Hofkirche.

Der Lebensweg des Priesters ist alles andere als geradlinig verlaufen: Geboren in Vietnam gehört seine große Leidenschaft dem Skateboardfahren, sogar Profi wollte er damit werden. Er studierte Industriedesign, arbeitete viele Jahre bei der Gitarren-Firma Hohner im Schwarzwald und führte Beziehungen mit Frauen.

Doch in ihm reift der Entschluss, Theologie zu studieren. Die Trennung von der langjährigen Freundin erfolgt. Die Freundschaft hält bis heute an. Sie war auch zur Priesterweihe und Primiz gekommen.



Bilderstrecke zum Thema Primizfeier am Residenzplatz Am Samstag wurde aus dem Diakon The Hai Nguyen ein Priester. Am Sonntag feierte er auf dem Residenzplatz die Primiz, seine erste heilige Messe. Die Werkvolkkapelle begleitete die Liturgie. Hunderte von Menschen waren gekommen, um bei dem feierlichen Gottesdienst am Residenzplatz dabei zu sein.



aha