So sieht der Schulbeginn an der Theo-Betz-Schule in Neumarkt aus

Schulanfänger der Theo-Betz-Schule erhalten Segen für das Jahr - vor 11 Minuten

NEUMARKT - Die Erstklässler kommen am Dienstag, 10. September, um 8.45 Uhr in den Mehrzweckraum der Theo-Betz-Schule.

Nach der Begrüßung durch die Schulleitung werden die Kinder von ihren jeweiligen Klassenleitern in die Klassenzimmer geführt.

Für die Schulanfänger der Partnerklasse beginnt der erste Schultag um 9 Uhr in der Turnhalle des Privaten Förderzentrums Schwerpunkt geistige Entwicklung am Höhenberg. Der Unterricht endet für alle Erstklässler an diesem Tag gegen 10.35 Uhr.

Acht Uhr Beginn für die Älteren

Für die zweiten, dritten und vierten Klassen beginnt der Unterricht um acht Uhr und endet um 11.20 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag ist für die Regelklassen Unterrichtsende um 11.20 Uhr und für die Ganztagesklassen um 14 Uhr. Am Freitag endet der Unterricht für alle Klassen um 11.20 Uhr. Ab Montag, 16. September, ist für alle Klassen stundenplanmäßiger Unterricht.

Gottesdienst nochmal am Donnerstag

Der ökumenische Schulanfangsgottesdienst für die 2. bis 4. Klassen findet am Donnerstag, 19. September, um 10.10 Uhr in der Hofkirche statt. Die Segnungsfeier für die Schulanfänger findet am Freitag, 20. September, um neun Uhr im Mehrzweckraum statt. Eingeladen dazu sind alle Erstklasskinder, die mitgehen wollen.

Die Mittagsbetreuung kann von den angemeldeten Kindern ab Dienstag, 10. September, besucht werden.

Lehrkräfte aufgeteilt

Die Lehrkräfte des Schuljahres 2019/20: Gt-Klasse 1a: Susanne Harrer; Gt-Klasse 1b: Martina Härtl-Gottschalk; Klasse 1c: Julia König (Konrektorin); Klasse 1d: Pia Schuster, Klasse 1f: Heidi Donisch, Klasse 1/2e: Sabine Goehrke; Gt-Klasse 2a: Christiane Eifler; Klasse 2b: Barbara Vogl; Klasse 2c: Ulrika Schön, Klasse 2d: Maike Albers, Gt-Klasse 3a: Karen Papendieck; Gt-Klasse 3b: Susanne Reif; Klasse 3c: Sabine Bäuml; Klasse 3d: Simone Kipka; Gt-Klasse 4a: Bianca Schlierf; Gt-Klasse 4b: Verena Zagler; Klasse 4c: Edith Bierschneider-Pragner; Klasse 4d: Sonja Schmidt.

nn