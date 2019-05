"Sommer im Park" beginnt mit einem Abschied

Dirigent der Werkvolkkapelle, Martin Miess, übergab an Regina Oelfe.

NEUMARKT - Im Herzen des LGS-Geländes befindet sich die Arena. Dort wurde vor zwei Jahrzehnten ein Konzept erarbeitet, das während der Sommermonate kostenlose Veranstaltungen anbietet. Am Mittwoch wurde die diesjährige Veranstaltungsreihe "Sommer im Park" eröffnet.









"Es war nicht klar, ob die Veranstaltungen so angenommen werden. Aber die Erwartungen wurden übertroffen. Es hat sich zwischenzeitlich ein riesiges Stammpublikum gefunden", sagte Bürgermeister Albert Löhner bei der Eröffnung. Es sei ja auch etwas besonderes Musik, Kultur, Tanz und Theater in diesem Park kostenlos erleben zu können, sagte der Bürgermeister weiter.

13 Konzerte am Vormittag

Allein heuer werden 13 Sonntagskonzerte am Vormittag und zahlreiche verschiedene Aufführungen am Nachmittag für die Kinder angeboten. Der Saisonbeginn war zugleich aber auch das Ende für einen Dirigenten, der 20 Jahre lang die Geschicke der Werkvolkkapelle geleitet hat. Martin Miess übergab am 1. Mai den Taktstock an seine Nachfolgerin Regina Oelfe.

Die gebürtige Sulzbürgerin hat ihren Master of Music an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln im Hauptfach Posaune abgeschlossen und übernimmt eine Kapelle, die einst von Pfarrer Franz Xaver Scheuerlein 1966 gegründet worden ist.

Weinrote Sakkos sind weit bekannt

Es begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält: Die Werkvolkkapelle hat sich in Neumarkt und Umgebung einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Und jedermann erkennt die Musiker der Blaskapelle in ihren weinroten Sakkos – egal, ob beim Volksfestzug, beim Altstadtfest oder im Reitstadel.

Bevor Miess sinnbildlich seinen Taktstock übergab, brillierten die Mitwirkenden der Werkvolkkapelle nicht nur mit böhmischen Klängen und Märschen sondern auch mit Stücken der Les Humphries Singer oder von Verdi.

Gesanglich unterstützten Erwin Radschinsky und Elisabeth Willjung, teilweise im Duett mit dem Dirigenten, den Auftritt der etwa 70 Mitwirkenden auf der Bühne im LGS-Park. Das letzte von Martin Miess dirigierte Stück, nämlich die Polka mit Gesang "Kannst du Knödel kochen" bezog sich sicher nicht auf seine Nachfolgerin Regina Oelfe, die fortan die Geschicke der Traditionskapelle leiten wird.

Stehende Ovationen

Mit dem "Gruß an Böhmen", einem Marsch von Ernst Mosch, übernahm Regina Oelfe. An die Erfolge ihres Vorgängers wird sie sicherlich anknüpfen.

Stehende Ovationen verabschiedeten den scheidenden Dirigenten und begrüßten die neue Chorleiterin bei entsprechendem Wetter.