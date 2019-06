Die Hitzerekorde sorgen für Rekordzahlen im Neumarkter Freibad. Allein am Mittwoch stürzten sich 4348 Besucher in die angenehm temperierten Becken. Insgesamt zählte Schwimmmeister Thomas Blank schon über 66ET000 Menschen in diesem Jahr. „Wir hatten einen Super-Juni, Hoffentlich geht es so weiter.“