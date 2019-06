Sommer-Kick: ASV Neumarkt unterliegt Zweitligist Jahn Regensburg 0:8

Hochklassiges Vorbereitungsspiel am Deininger Weg mit klarem Ausgang - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Es war der erwartet heiße Tanz: Landesligist ASV Neumarkt hatte sich den Primus im Oberpfälzer Fußball, den Jahn Regensburg, zum Vorbereitungsspiel geladen. Die rund 350 Zuschauer im Stadion sahen zwei total verschiedene Halbzeiten, am Ende gewann der Jahn aber locker mit 8:0 (7:0).

Motiv: Freundschaftsspiel Vorbereitungsspiel ASV Neumarkt (Landesliga) gegen Jahn Regensburg (2. Bundesliga), beide Teams wechseln ihr Team komplett durch, ASV Neumarkt - Jahn Regensburg 0:8 (0:7), Foto: Wolfgang Fellner, Ort: Neumarkt, Datum: 29.06.2019 © Wolfgang Fellner



Von den alten Helden hatte sich keiner aufgemacht ins Stadion: Es gab Zeiten, aiuch wenn es schon 30 Jahre und länger her ist, da spielten der ASV Neumarkt und der Jahn Regensburg auf Augenhöhe - es gab Zeiten, da spielte der ASV sogar höherklassiger als der Jahn. Aber das ist lange her, teilweise fanden die Duelle noch am Fohlenhof statt.

Nachdem sich der Jahn nach oben abgesetzt hatte, gab es sogar Spieler des ASV Neumarkt, die bei ihm reüssierten, wie Roland Seitz, der heute den Südwest-Regionalligisten VfR Aalen coacht, oder Hubert Kirsch oder Jolli Kollmann. Von denen war am Samstag niemand zu sehen, sowieso kamen nicht die erwarteten Massen zum Spiel - wohl auch dem Zeitpunkt und der Hitze geschuldet.

Die kamen, sahen ein durchaus flottes Spiel, bei dem sich der ASV nicht versteckte, wenn ihm der Bundeligist etwas Platz ließ. Das war aber selten der Fall, denn die Regensburger marschierten auf breiter Front gegen das ASV-Tor, immer eine Spur abgezockter, einen gewaltigen Tick schneller und durch jede Lücke, gerne auch zu zweit, hindurch, die ihnen die ASV-Abwehr ließ.

Wie gesagt: Der ASV stellte sich nicht hinten hinein und mauerte, sondern suchte durchaus sein Glück im Angriff. Was ein paar mal sehr schön gelang, aber die Regensburger haben halt auch einen Torwart. Im zweiten Durchgang, nun in voller Mittagshitze, durfte sich die Stammmannschaft des Jahn mit Wasser und Schaumstoffrollen zum Muskelentspannen in den Rasen hinter dem Tor fläzen, der zweite Anzug bekam den Vortritt.

Auch der schnürte den ASV - auch hier rochierte Trainer Benedikt Thier alle durch - in seiner Hälte ein. Im Gegensatz fanden diese Spieler aber den Weg zum Tor nur einmal; oft lief die Kugel über zuviele Stationen, irgendwann stellte sich dann doch ein ASV-Bein dazwischen. Eigentlich arg überlegegen, aber nur ein Tor waren die Bilanz.

Die Fans störte es nicht: Viele sammelten von den Jahn-Profis Autogramme ein, ob auf der Eintrittskarte oder auf Jahn-Trikots; auch waren Bekannte der Spieler gekommen, ein Pläuschchen hier oder da war immer drin.

Nach der Partie enterten die Jahn-Spieler wieder ihren Bus: Es ging weiter ins Trainingslager nach Bad Gögging.