Sophie Dobmann regiert Heinrichsbürg

Mit einem beachtlichen 103,1 Teiler verdient sich die Holzheimer Schützin die schwere Königskette. - vor 20 Minuten

NEUMARKT - Sophie Dobmann trägt die Königskette der Holzheimer Heinrichsbürgschützen. lassen. Sie schoss einen beachtlichen 103,1 Teiler. Ihr Ritter zur Rechten wurde Josef Haberler mit einem 149,5 Teiler und mit einem 324,1 Teiler wurde Johann Lang Ritter zur Linken.

Junge Schützen-Damen haben bei Heinrichsbürg Holzheim das Sagen: Schützenkönigin Sophie Dobmann (li.) und Jung-Königin Marie Gradl (re.).



Die Würde des Jung-Schützenkönigs erschoss sich Marie Gradl mit einem 171,5 Teiler. Die Königswürden der Heinrichbürg Schützen von Holzheim waren wieder fest in weiblicher Hand. Rechter Ritter der Jung-Schützenkönigin wurde Simon Ehrnsberger mit einem 175,0 Teiler und mit einem 457,8 Teiler wurde Andreas Steinsdörfer Ritter zur Linken.

Beim Nachwuchs waren die Pokale fast größer als die Schützen. Laser-König wurde Lukas Betz mit einem 1300,5 Teiler, Rechter Ritter Sebas-tian Donhauser mit einem 1318,9 Teiler und Linker Ritter Tim Eichenseer mit einem 1565, 9 Teiler.

Den Wanderpokal gewann Marie Gradl mit einem 63,5 Teiler. Den Wanderteller gewann Christian Graf (147,8).

Steffen Albrecht ist Vereinsmeister

Vereinsmeister in der Schützenklasse: Steffen Albrecht 384,62 Ringe, in der Damenklasse: Sandra Reif 381,0 Ringe, Juniorenklasse: Matthias Ach 371,71 Ringe, Jugendklasse: Julia Richthammer 336,39 Ringe, Schülerklasse: Luis Eichenseer 349,50 Ringe, Altersklasse: Elisabeth Seidl 367,17 Ringe und in der Seniorenklasse Franz Stiegler mit 359,61 Ringen.

Mit der Goldenen Ehrennadel des Mittelfränkischen Schützenbundes wurden Maria Weixelbaum, Christi-an Graf und Johannes Lifka für ihre Verdienste um den Schützen-Sport ausgezeichnet, mit der Ehrennadel in Bronze Willi Weixelbaum.

HELMUT STURM