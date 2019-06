Spaß mit afrikanischen Musikern in Berg

Die Gruppe "Black & White" war zu zwei Projekttagen an der Schwarzachtal-Schule Berg zu Gast. Am Ende stand ein Mitmachkonzert. - vor 2 Stunden

BERG - Seit 2010 hat die Schwarzachtal-Schule Berg die Auszeichnung "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Das war mit ein Grund für die Einladung der Initiative "Für eine Welt, die für alle funktioniert" mit der Musikgruppe "Black & White", deren Mitglieder zum Teile aus dem Kongo, Simbabwe, Ghana und Deutschland stammen.

An zwei Tagen gestaltete die Musikgruppe „Black & White“ in Berg je einen Projekttag für die Grundschüler und einen für die Mittelschüler zu Themen wie „Faire Zusammenarbeit mit Afrika“ oder „Fluchtursachen.“ © Foto: Theresa Altmann



An zwei Tagen gestaltete diese Musikgruppe Projekte für die Grund- und Mittelschüler zu Themen wie "Faire Zusammenarbeit mit Afrika" oder "Fluchtursachen". Vormittags lernten die Schüler in Workshops afrikanische Tänze und Lieder kennen und hatten viel Freude am Trommeln. In einer weiteren Station erfuhren die Schüler durch Erlebnisberichte und Bilder mehr über den Kontinent Afrika.

Zum Abschluss der Projekttage fand ein großes Mitmachkonzert für Schüler, Eltern und Interessierte statt, bei dem die Schüler das Gelernte zeigen und ihre Eltern zum Mitmachen motivieren konnten.

