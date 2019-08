Spendenaktion für das Neumarkter Honighaus

Der Imkerverein bittet um Unterstützung über die Crowdfunding-Plattform der Raiffeisenbank - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Imkerverein Neumarkt hat eine Crowdfunding-Aktion über die Raiffeisenbank Neumarkt gestartet, die noch bis 14. Oktober läuft. 10 000 Euro müssen bis dahin zusammenkommen, damit die Aktion erfolgreich ist. Bisher sind 1700 Euro gesammelt. Die Spenden sind für das geplante "Honighaus" gedacht, ein Schulungs- und Lagerhaus für die Imker. Der Vereinsvorsitzende Rudolf Braun wirbt um Unterstützung.

Rudolf Braun bittet um Unterstützung für den Imkerverein Neumarkt. © Hubert Bösl



Rudolf Braun bittet um Unterstützung für den Imkerverein Neumarkt. Foto: Hubert Bösl



Herr Braun, worum geht es in diesem Projekt?

Rudolf Braun: Der Imkerverein Neumarkt bietet seit über zehn Jahren das Probeimkern an. Aktuell haben wir 50 Probeimker, die zum Teil von weit her kommen. Das spricht für die Qualität des Angebots. Bisher können wir aber nur die Tätigkeiten am Bienenvolk selbst vermitteln, nicht aber viele vor- und nachbereitende Arbeiten, für die es einen überdachten Raum bräuchte, etwa für das Honigschleudern. Das muss ja alles unter hygienischen Bedingungen ablaufen. Deshalb wollen wir auf dem LGS-Parkplatz in der Dr.-Kurz-Straße Richtung Schauturm in Modulbauweise für etwa 50 000 Euro ein Honighaus errichten.

Warum sollte man das unterstützen?

Rudolf Braun: Bienen leisten wesentlich mehr als das Honigsammeln. Der vielfache Nutzen besteht in der Bestäubung unserer Obstbäume und vieler Nutzpflanzen, welche auf Fremdbestäubung angewiesen sind. Diese Leistung wird durch die Bienen der regionalen Imker unentgeltlich erbracht. Ohne Bienen wären nicht nur die Obstbäume, sondern auch viele Regale der Supermärkte oft leer.

Was passiert mit dem gespendeten Geld, falls die Crowdfunding-Aktion über die Raiffeisenbank Neumarkt erfolgreich ist?

Rudolf Braun: Der Imkerverein verfügt über ein kleines Guthaben. Dieses reicht jedoch nur zur Finanzierung des Gebäudes. Für den Innenausbau (Installationen, Schränke, Spüle, Toilette, Bestuhlung, Medienausstattung) und die Ausstattung mit Imkertechnik (Honigschleuder, Siebe, Entdeckelungswerkzeuge, Einlöttrafos) sind wir auf Spenden angewiesen.

Wie funktioniert die Crowdfunding-Aktion?

Ruldolf Braun: Das ist ganz einfach: Man muss auf die Internet-Seite der Raiffeisenbank Neumarkt raiba-neumarkt-opf.viele-schaffen-mehr.de/honighaus gehen und kann dann dort den Betrag wählen, den man spenden will. Eine Registrierung ist nicht nötig. Für jede Spende ab zehn Euro legt die Bank noch mal zehn Euro drauf. Und es gibt noch ein kleines Dankeschön von uns dazu, zum Beispiel ein Glas Honig. Wer keinen Internetzugang hat, kann ja seine Kinder oder Enkel um Hilfe bitten.

INTERVIEW: CHRISTINE ANNESER