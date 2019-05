St. Hubertus schießt nun in der Gauoberliga

Den Rengersrichtern gelang der Aufstieg im direkten Vergleich mit der SG Pyrbaum - vor 13 Minuten

PYRBAUM - Mit einem Rundendurchschnitt von 1498,33 Ringen ist der 1. Mannschaft des Schützenvereins St. Hubertus der Aufstieg in die Gauoberliga gelungen.

Die Hubertusschützen freuen sich über den Aufstieg. © Franz Hable



In einem spannenden Schlussspurt setzten sich die Rengersrichter am letzten Wettkampftag vor den Lokalrivalen SG Pyrbaum. Nicht unerheblich am Erfolg beteiligt, war Mario Exner, dessen konstante Leistungen schon ausschlaggebend waren.

Im Bild, von links: Mario Exner, Patrick Exner, Katrin Käppke-Wild, Kerstin König und Thomas Arzt.

Franz Hable