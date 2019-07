Stadt Neumarkt bezuschusst Lastenräder

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt möchte den klimafreundlichen Verkehr fördern und unterstützt ihre Bürgern deshalb beim Kauf von Fahrradanhängern oder Rädern, die mit mindestens 40 Kilogramm beladen werden können.

Klimaschutzmanager Hidir Altinok (v.li.), die Referentin für Nachhaltigkeitsförderung Ruth Dorner, OB Thomas Thumann, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Thomas Leykam, und die Grünen-Ortsverbandsvorsitzende Eva Borke-Thoma. © Foto: Alexandra Haderlein



Mehr Lastenräder in die Stadt bringen. Das möchten Stadtverwaltung und Stadtrat in Neumarkt, weil die Vehikel schadstoffarm, lärmreduziert und flächensparend sind. Deshalb verteilt die Stadt nun Geld an all jene Neumarkter, die sich ein Lastenrad oder einen Fahrradanhänger kaufen.

Die wichtigste Bedingung: Der Kauf darf noch nicht geschehen sein und das Fahrrad muss mindestens drei Jahre lang vom Käufer gefahren werden.

40 000 Euro sind im laufenden Haushaltsjahr eingeplant – "erst mal, um zu sehen, wie das Angebot angenommen wird", sagte der Oberbürgermeister Thomas Thumann bei der Vorstellung des Angebots gegenüber den Pressevertretern.

Bis zu 25 Prozent gefördert

Die Fördersummen betragen maximal ein Viertel der Nettokosten beziehungsweise bei Lastenrädern mit Elektroantrieb maximal 800 Euro und bei Lastenrädern ohne E-Antrieb maximal 600 Euro. Auch der Kauf von Fahrradanhängern wird unterstützt mit maximal 250 Euro.

"Das ist natürlich keine Komplettfinanzierung", sagt der Oberbürgermeister. Vielmehr gehe es laut der Nachhaltigkeitsreferentin Ruth Dorner darum, einen Anstoß zu geben: "Wenn es dann mal Trend ist, holen es sich die Leute sowieso – auch ohne Förderung." In vielen anderen Städten sind die Lastenräder längst gang und gäbe berichtet der Klimaschutzmanager Hidir Altinok.

Die Ortsverbandsvorsitzende der Grünen, Eva Borke-Thoma gibt den Denkanstoß: "Womöglich kann ein Lastenfahrrad das Zweitauto ersetzen."

Anträge gibt’s online

Schließlich entfällt laut dem Oberbürgermeister ein Großteil des Verkehrsaufkommens auf innerstädtische Strecken. Die Förderanträge sowie die zugehörigen Bedingungen sind ab sofort über die Internetseiten www.klimaschutz-neumarkt.de und www.buergerhaus-neumarkt.de abruf- und einreichbar.

ALEXANDRA HADERLEIN