Stadt Neumarkt stellt zwei herausstechende Azubis ein

Tizian Meier (16) und Roy Großmann (18) werden ab 1. September zum Informatikkaufmann ausgebildet - vor 7 Minuten

NEUMARKT - OB Thomas Thumann gratulierte zwei neuen Azibus zur Einstellung und wünschte ihnen für die Ausbildung alles Gute.

Tizian Meier, OB Thomas Thumann und Roy Großmann unterschrieben die Verträge. Dahinter v. li.: Personalamtsleiterin Ruth Kirchinger-Epping, Leitender Verwaltungsdirektor Josef Graf, Rechtsrat Andreas Werner und EDV–Leiter Anton Straubmeier. © Foto: Franz Janka/Stadt Neumarkt



Tizian Meier, OB Thomas Thumann und Roy Großmann unterschrieben die Verträge. Dahinter v. li.: Personalamtsleiterin Ruth Kirchinger-Epping, Leitender Verwaltungsdirektor Josef Graf, Rechtsrat Andreas Werner und EDV–Leiter Anton Straubmeier. Foto: Foto: Franz Janka/Stadt Neumarkt



Mit der Ausbildung zum Informatikkaufmann schlagen sie laut OB einen Beruf ein, der in Zeiten der Digitalisierung stark nachgefragt wird.

Zunächst aber mussten erst einmal ganz analog die Ausbildungsverträge unterschrieben werden. Eigentlich war nur ein Auszubildender geplant gewesen. "Aber weil wir gleich zwei so herausstechende Bewerber gefunden haben, haben wir entschieden, beide einzustellen." Der EDV-Leiter Anton Straubmeier wird die zwei Nachwuchskräfte betreuen. Sie sind damit schon Nummer drei und vier, die bei der Stadt als Informatikkaufmann ausbildet werden.

Die Ausbildung erfolgt im dualen System und dauert drei Jahre. Blockabschnitte an der Berufsschule in Regensburg wechseln sich dabei mit Phasen ab, in denen die beiden in der Stadt ausgebildet werden.

nn