Stadtradeln: Für Umwelt kräftig in Pedale getreten

Neumarkter radelten 42.226 Kilometern fürs Klima - vor 8 Minuten

NEUMARKT - Stadträtin und Nachhaltigkeitsreferentin Ruth Dorner rechnete vor, dass sich in Neumarkt 246 Bürger an der Aktion beteiligt haben. Für den Klimaschutz radelten sie eine Strecke von 42 226 Kilometern einzeln oder im Team.

Für ihre vorbildlichen Leistungen beim Stadtradeln wurden Teams und Einzelkämpfer mit Urkunden ausgezeichnet. Insgesamt kamen heuer 42 226 Kilometer zusammen.



Für ihre vorbildlichen Leistungen beim Stadtradeln wurden Teams und Einzelkämpfer mit Urkunden ausgezeichnet. Insgesamt kamen heuer 42 226 Kilometer zusammen.



Im Vergleich zur Autofahrt wurden auf diese Weise sechs Tonnen Kohlendioxid vermieden.

Die Stadt Neumarkt beteiligte sich vom 24. Juni bis zum 14. Juli an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis, dem Neumarkt seit 2008 angehört. Neben Klimaschutz, Spaß, Gesundheitsförderung und Mobilität zum Nulltarif zeigte die Aktion einen weiteren Effekt: So seien mittels der Meldeplattform RADar! Vorschläge im Rathaus eingegangen, wie der Radverkehr in Neumarkt attraktiver gestaltet werden könne. Diese Anre-gungen werden in die zukünftige Radverkehrsplanung einfließen.

Insgesamt sind in den drei Wochen sieben Meldungen eingegangen. Fünf davon betreffen Schlaglöcher auf Fahrradwegen der Stadt und eine war eine positive Rückmeldung zu einem besonders gelungenen Radweg.

Aus den versammelten Preisträgern wurde Kritik über auf der Straße endende Radwege geäußert. Die neu gestaltete Regensburger Straße wurde gelobt und kritisiert zugleich. Umweltmanager Hidir Altinok machte darauf aufmerksam, dass es sich bei der Verbesserung des Fahrradverkehrs in Neumarkt um einen laufenden Prozess handele, der auf einem guten Weg, aber noch lange nicht abgeschlossen ist.

Alfred Steffan aus Günching regte an, das wache Auge des Klimabündnisses nicht nur auf Radwege in der Stadt zu richten, sondern die Wege im Landkreis mit einzubeziehen. Selbst kleine Veränderungen wie das stilisierte Bike auf dem Radweg leistet seinen Beitrag zur besseren Sichtweise des Fahrradverkehrs in der Stadt.

Ergebnisse des Stadtradelns 2019

Teamwertung Gesamtkilometer: 1. Platz: Team DAV-Neumarkt mit 13 433 Kilometern; 2. Platz: Team Mittagsbetreuung Neumarkt mit 5018 Kilometern; 3. Platz: Neumarkter Turboschnecken mit 3528 Kilometern.

Teamwertung fahrradaktivstes Team pro Teammitglied: 1. Platz: NM Turboschnecken 588 Kilometer; 2. Platz: Team KRS 366 Kilometer; 3. Platz: Team Rekordmeister 303 Kilometer.

Einzelwertung: 1. Platz: Rudolf Zeller 1 503 Kilometer; 2. Platz: Markus Wagner (810); 3. Platz: Werner Kürzinger (738).

Teamgrößen: 1. Platz Team DAV-NM: 86; 2. Platz: Mittagsbetreuung NM: 22; 3. Platz: Team Bürgerhaus: zwölf.

HELMUT STURM