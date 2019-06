Stadtstrand in Neumarkt lädt zum Entspannen ein

Snadfläche hinter dem Rathaus lockt bis 23. Juni mit Zumba, Cocktails und DJs - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Rund 60 Tonnen weißer Kaolinsand sorgen ab sofort wieder für Strand-Feeling am Unteren Markt. Zwischen Palmen und anderen Kübelpflanzen lassen Liegestühle die Besucher entspannt verweilen. Täglich ist für ein Unterhaltungsprogramm gesorgt.

Der Stadtstrand in Neumarkt 2019. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Von Zumba über Karaoke bis hin zum Feuerplattenzauber mit „Grill-doch-mal“ reicht das Angebot. An der Strandbar warten singende Barkeeper und gut gelaunte DJs bescheren ein paar Stunden wie im Urlaub.

Schon bei der Eröffnung haben auch die Jüngsten erkannt, dass dieser Strand ebenso zum Spielen taugt, wie der echte und begonnen, die erste Sandburg zu bauen. Noch bis 23. Juni sorgt der Neumarkter Stadtstrand für Urlaubsgefühle.

Am Montag, 24. Juni, wird der Sand wieder abtransportiert. Kindergärten oder andere Institutionen, die Interesse am Sand haben, sollten sich mit der Lammsbräu in Verbindung setzen: Der Sand wird verschenkt, abholen muss man ihn selbst.

Und zu guter Letzt, das ausführliche Programm: https://www.aktives-neumarkt.com/hp5946/Stadtstrand-Neumarkt-2019.htm.

ih