Stationäre Pflege in Berg angedacht

Der Berger Bürgermeister Helmut Himmler überrascht seine Gemeinderäte mit einem neuen Sozialprojekt in der Kommune. - vor 45 Minuten

BERG - Ein Ortstermin mit Rätseln: Das Treffen des Gemeinderates begann pünktlich an der großen Außenanlage des neuen Sport-Kulturzentrums an der Schulstraße, an dem sich überraschend zahlreiche Ratsmitglieder sämtlicher Fraktionen beteiligten. Die Feststellungen in der Runde zum Ist-Zustand des weitläufigen Areals erbrachten keine besonderen neuen Erkenntnisse, nur minimale Neuigkeiten in Bezug auf kleine Baumaßnahmen.

Das große Areal am neuen Sport-Kulturzentrum an der Schulstraße in Berg wird wohl erst Ende Oktober oder Anfang November fertiggestellt sein. Dafür konnte Bürgermeister Helmut Himmler die versammelten Räte über andere interessante Neuigkeiten informieren. © Foto: Helmut Fügl



Das große Areal am neuen Sport-Kulturzentrum an der Schulstraße in Berg wird wohl erst Ende Oktober oder Anfang November fertiggestellt sein. Dafür konnte Bürgermeister Helmut Himmler die versammelten Räte über andere interessante Neuigkeiten informieren. Foto: Foto: Helmut Fügl



Geplant als Pkw- und Bus-Park- und Wendeplatz, Fahrradabstellplatz und Grünanlage ist das Areal weiter eine Großbaustelle. Mit einer Baufertigstellung ist je nach Witterung nicht vor Ende Oktober, Anfang November zu rechnen.

Dafür informierte im hinteren Schulbereich zwischen Hallenbad und dem einstigen Hartplatz ganz überraschend Bürgermeister Helmut Himmler über neueste "Überlegungen": Es sei im Bereich des Möglichen, dass die in der Rosenbergstraße in Berg sesshafte Institution "aha! ambulante Hilfe im Alltag" am Standort Berg eine stationäre Tagespflege errichten wird. Werde sich das Interesse festigen, könnte im Umfeld ein Areal, welches im Besitz der Kommune ist, angeboten werden.

Über das "aha"-Interesse an stationärer Pflege wurde im folgenden öffentlichen Teil im Sitzungssaal nicht gesprochen. Das Thema stand auch nicht auf der Tagesordnung. Ob es dann in der nichtöffentlichen Runde behandelt wurde, war nicht zu erfahren.

fueg