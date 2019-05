Staufer Frrauen sichern Klassenerhalt

NEUMARKT/STAUF - Mit einer starken Mannschaftsleistung und dem besten Spiel der Rückrunde haben die Fußballfrauen des SV Stauf den TSV Brodswinden geschlagen. Der Klassenerhalt in der Kreisliga ist damit in trockenen Tüchern.

Mit einem Blitzstart in der zweiten Halbzeit drehte die Staufer Frauenmannschaft noch das Spiel.



Die Gäste spielten von Beginn an druckvoll nach vorne, sie wollten ihre Chance auf die Meisterschaft weiter erhalten. So ging der Favorit bereits in der 12. Minute durch Jennifer Budweiser in Führung. Mit einem schnell vorgetragenen Konter konnte Angelina Palazzo auf 2:0 (35.) erhöhen.

Unbeeindruckt von diesem Rückschlag spielte Stauf weiter nach vorne und wurde zwei Minuten später belohnt: Ein weiter Ball landete bei Elena Fink, die das Laufduell gewann und im Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte Fink selbst zum 1:2.

Blitzstart der Staufer Frauen nach der Halbzeit: Nach einem Eckball konnte Amelie Seemann mit einem Volleyschuss den Ausgleich erzielen. Brodswinden hatte zwar in der Folge mehr Ballbesitz, konnte sich aber gegen eine stark kämpfende Heimmannschaft kaum Chancen erspielen. Den Siegtreffer für die Staufer erzielte nach einem Konter Danijela Anusic (87.).

Am letzten Spieltag geht es am Samstag um 16 Uhr nach Röttenbach. Nach einer starken Vorrunde (17 Punkte, Platz fünf zur Winterpause) wurde es in der Rückrunde nochmal eng, was den Klassenerhalt anging. Verletzungsbedingt hatte Stauf viele Ausfälle zu beklagen.

