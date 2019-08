Staufer Nachwuchs-Schwäne anspruchsvoll: Wo sind die Semmeln?

Munteres Quintett zischt Fotografen an, weil er nur fotografiert - vor 1 Stunde

NEUMARKT/STAUF - Der muntere Schwanen-Nachwuchs im Staufer Weiher gab sich beim Foto-Shooting anspruchsvoll: Er kam zwar neugierig angeschwommen, als aber nur die Kamera klickte, zischten die lieben, inzwischen schon Großen aber los - wo bleibt das Frühstück? Wo bleiben die Semmeln???

Und, wo bleiben die Semmeln? © Wolfgang Fellner



Und, wo bleiben die Semmeln? Foto: Wolfgang Fellner



Das sind die fünf stolzen Nachwuchs-Schwäne, von ihren Eltern am Staufer Weiher großgezogen. Aber nicht mühevoll, denn der Tierfreund 2.0 schleppt gerne Semmeln und Brezen, Brotkanten und mehr heran, um sie zu mästen. Wer nur mit einer Kamera in der Hand kommt, wird zuerst neugierig avisiert, dann aber schnell angezischt, wenn keine milde Gabe folgt.

Die kann der Weiher eigentlich nicht brauchen, denn die hinteren zwei Drittel sind sich selbst überlassen, sollen zum Amphibiengewässer werden. Da ist er auch schon schön zugewachsen, wie das Bild zeigt. Nur der vordere Teil wird ab und an gereinigt, wenn es sein muss. Also gilt: Gar nicht füttern, die Natur sorgt für die Tiere. Und, losgelöst vom Staufer Weiher, kein schimmeliges Brot verfüttern, was auch gerne passiert.