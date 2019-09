Stinkender Anschlag auf Friseursalon in Mühlhausen

Türe wurde mit Flüssigkeit bespritzt - Ähnlicher Vorfall im August - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Am 12. September zwischen 0.15 und 6.45 Uhr wurde bei einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Mühlhausen, die Eingangstüre zu einem Friseurgeschäft mit einer übelriechenden Flüssigkeit oder Masse verunreinigt.

Teilweise lief etwas davon durch den Türschlitz ins Geschäft. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Bereits am 12. August kam es zu einem ähnlichen Vorfall, nach dem im Geschäft ein Teil des Bodenbelages herausgerissen werden musste.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neumarkt unter Telefon (09181) 48 85-0.