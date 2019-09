Strengere Regeln für Neumarkter Vorgärten?

Kontra "Steinwüsten": Bausenat diskutierte Antrag der SPD-Fraktion - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Vorgärten sind zu begrünen. So steht es in der Vorgartensatzung der Stadt Neumarkt. Aber reicht dies aus in Zeiten des Klimawandels und Insektensterbens? Neumarkts SPD möchte deshalb festschreiben, das Vorgärten natürlich gestaltet und bepflanzt werden sowie auf großflächige Schotter- oder Steinflächen verzichtet wird.

Die Familie Schmid in Woffenbach braucht keine Satzung, um ihren Garten liebevoll zu gestalten. Bei ihr finden neben den Menschen auch Brummer und Piepmätze ein Plätzchen. © Foto: Sonja Och



Die Familie Schmid in Woffenbach braucht keine Satzung, um ihren Garten liebevoll zu gestalten. Bei ihr finden neben den Menschen auch Brummer und Piepmätze ein Plätzchen. Foto: Foto: Sonja Och



Dieser Antrag gehe zu weit, meinte OB Thomas Thumann im Bausenat und verwies auf die Freiheits- und Eigentumsrechte des Gartenbesitzers. Zumal die Stadt in Bebauungsplänen die Begrünung detailliert vorschreibe, etwa die Baumarten.

"Für mich ist es selbstverständlich, dass man seinen Garten nicht zupflastert", sagte UPW-Stadtrat Wolfgang Knychalla. Das sei nicht unbedingt eine ökologische, sondern auch ein Gestaltungsfrage.

Bilderstrecke zum Thema Gewinner und Verlierer unter den Insekten Nach sommerlichen Autofahrten war die Windschutzscheibe früher ein Friedhof gepflastert mit toten Insekten. Heute ist sie oft blitzblank, es gibt bis zu 70 Prozent weniger Insekten. Wir stellen die Gewinner und Verlierer unter ihnen vor.



Doch letztlich könne die Stadt dies nur schwer überprüfen. Er appellierte deshalb an alle Neumarkter, dass diese ihre Nachbarn ansprechen, falls diese ihren Vorgarten in eine Pflaster- oder Geröll-Fläche verwandelten.

Umweltreferent Werner Thumann (CSU) sieht deutlich erkennbare Fehlentwicklungen. "Wir müssen unsere Satzung auch leben und Sorge tragen, dass sie umgesetzt wird." Es sei wie bei der Kindererziehung. "Wenn man etwas zu lange durchgehen lässt, fängt man es nicht wieder ein."

"Wir haben keinen Vorgartenkontrolleur"

Helmut Jawurek (CSU) zeigt Verständnis für Bürger, die etwa einen Stellplatz für ihr Auto anlegen. "Eine Satzung muss flexibel sein und die Belange der Bürger berücksichtigen."

Stadtbaumeister Matthias Seemann empfahl, die jetzige Satzung mit Augenmaß zu leben. "Wir haben keinen Vorgartenkontrolleur und kriegen hoffentlich auch keinen." Meistens passiere die Veränderung langsam. Ein Weg werde breiter, es komme ein gepflasterter Mülltonnenplatz hinzu. "Die Steinhaufen im Garten sind eine Mode, die wieder geht."

Günter Stagat (SPD) zog den Antrag schließlich zurück, nicht zuletzt, weil zwei Gerichtsverfahren anhängig sind, in denen es auch um die Vorgartensatzung geht, wenn auch nicht um die Begrünung. Justiziar Andreas Werner muss die Satzung also möglicherweise bald überarbeiten.

HAUKE HÖPCKE