Super-Sause: Neumarkter Stadtlauf feiert 20. Geburtstag

Bei bestem Wetter machten sich die Läufer auf die Strecken - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Beim 20. Neumarkter Stadtlauf stimmte alles: Sonne und gute Laune dominierten das große Sportfest der Stadt. 1744 Läufer haben mitgemacht und eine der Strecken bewältigt, an den Rändern feuerten vor allem in der Innenstadt und beim aktiven Jubelnest in Holzheim viele Fans die Sportler an.

Über die klassische 10.5 Kilometer-Distanz gewann Jonathan Zipf (34:31.81) vor Florian Lang (36:05.21) und Andreas Meier (36:21.02), gefolgt von Marco Benz (36:55.03) - er ist wieder der Stadtmeister.

Nicole Gundel (42:25.10) war die schnellste Frau. mit auf dem Stockerl: Eva Haberl (42:38.09) und Theresa Keller (42:58.89), die damit den Titel der Stadtmeisterin holte.

Mit Ehrgeiz am Start waren viele, andere sahen eher das Vergnügen im Vordergrund: Als Omas on Tour in den besten Jahren gingen Hildegard Karl und Luise Stiegler auf die Strecke. Dazu schmissen sie sich in Perücke und Liebestöter und zogen einen Kinderwagen mit. Die beiden verbindet eine sportliche Freundschaft, sie laufen miteinander, gehen Skifahren und wandern. Beim Stadtlauf waren sie schon oft dabei. Heuer stellten sie für die Gaudi am 20. Jubiläum den sportlichen Ehrgeiz hintan - beim Bejubelt-Werden landete das Duo aber auf dem ersten Platz.

kay