Tattoo-Expo in Neumarkt: Bilder, die unter die Haut gehen

Tätowierungen sind salonfähig geworden, wie die Tattoo Expo in Neumarkt zeigt. - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Längst vorbei ist die Zeit, als Hein Seemann nach durchzechter Nacht mit einem frisch gestochenen Anker oder einem blutenden Herzen auf dem muskulösen Oberarm verwundert in den Tag blickte. Tattoos sind heute bürgerlich geworden, sagt der Veranstalter der 2. Tattoo Expo, Matthias Wozniak aus Bamberg. Trotz einer parallel laufenden Großveranstaltung in Neumarkt ist die Tattoo Expo gut besucht.

Beim Outfit der Besucher und Kunden herrscht die Farbe schwarz vor. Es wird nicht nur geschaut, die über 40 Aussteller in der Sporthalle der Mittelschule West stechen mit ihren "Spritz-Stechmaschinen" nach eingehender Beratung, nach Kundenwunsch.

Die Zeit der Schwarz-Malerei ist lange vorbei. 25 Prozent der Bundesbürger sind heute tätowiert, sagt Wozniak. "Es dauert nicht mehr lange, dann darf auch der Sparkassen-Mitarbeiter sein Tattoo nach außen hin zeigen." Den Durchbruch in die bürgerliche Gesellschaft brachte vor 20 Jahren das sogenannte "Arschgeweih". In einer etwas filigraneren Ausführung wird es auch heute wieder gerne gestochen. Die Masse der über 20 Millionen tätowierten Bundesbürger sind zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Perfekte Farbverläufe

Gefragt ist nach wie vor das kleine, dezente Tattoo an einer privilegier-ten Stelle, aber besonders im Kom-men sind die großflächig gestoche-nen Kunstwerke am Körper mit perfekten Farbverläufen und in einer unglaublichen 3D-Optik. Die Tattoos werden malerischer. Wahre Künstler auf diesem Gebiet waren auf der Tattoo Expo in Neumarkt vor Ort. Die großen Meister ihres Fachs kommen ausschließlich aus Osteuropa und besonders aus Russland. "Sie sind unübertroffen."

Walter Mattischeck hat die beiden Models Liza und Anna-Lena mit Farbe bekleidet – der Body-Painter zeigte seine Kunst in Neumarkt. © Foto: Helmut Sturm



Walter Mattischeck hat die beiden Models Liza und Anna-Lena mit Farbe bekleidet – der Body-Painter zeigte seine Kunst in Neumarkt. Foto: Foto: Helmut Sturm



Günther Goller aus Postbauer spielte für die Besucher Live-Musik auf der Bühne und Steffi vom Studio Balance zeigte an der Stange, wie federleicht und ästhetisch schön anzusehen es ist, wenn sie augen-scheinlich die physikalischen Gesetze der Erdanziehung an der Stange außer Kraft setzt.

Fast sechs Stunden dauerte es, bis Walter Mattischeck Liza und Anna-Lena von Kopf bis Fuß angezogen hatte. Der Bodypainter brauchte dazu nur seine Pistole (Airbrush), kleine Pinselchen und ein paar Schwämmchen zum Wischen – fertig war das Kunstwerk auf den makellosen Körpern der jungen Damen.

"Für das Gewerbe und die Kunden wäre es von großem Nutzen, wenn nicht Jedermann ein Tattoo-Studio eröffnen könnte", meinte der Ver-anstalter abschließend. "Die Ansprüche an die Hygiene und die Verwendung von geeigneten Farbmitteln sind hoch und werden gegenwärtig nicht von allen Studios erreicht."

NM..Foto: Helmut Sturm ..Motiv: 2. Tatto Expo in Neumarkt. © Helmut Sturm



NM..Foto: Helmut Sturm ..Motiv: 2. Tatto Expo in Neumarkt. Foto: Helmut Sturm



HELMUT STURM