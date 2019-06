Technik-Camp bringt Mädchen an die Werkbank

Bei Pfleiderer und Europoles packen in den Ferien die Mädels mit an - vor 34 Minuten

Bereits zum zehnten Mal findet noch bis Ende der ersten Pfingstferienwoche bei der Verbundausbildung der Firmen Pfleiderer und Fuchs Europoles in Neumarkt ein „Mädchen für Technik-Camp“ statt.

Die Mädchen bekommen nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern packen selbst mit an und stellen eine Tischstanduhr mit Digitalanzeige her. © Foto: André De Geare



Teilnehmerinnen sind 16 Mädchen zwischen zwölf und 14 Jahren aus ganz Bayern, einige davon auch aus der Region Neumarkt. Die Mädchen bekommen während des Camps nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern packen selbst mit an und haben ein praktisches Ziel vor Augen: die Herstellung eines Werkstücks, einer individuell und kreativ gestalteten Tischstanduhr mit Digitalanzeige.

Sie dürfen löten, bohren, schrauben, am PC planen und zeichnen und am Ende eine Präsentation erstellen. In der Freizeit haben die Mädchen Spaß bei Spielen, einem Stadtbummel und im Klettergarten. „Die Camps fruchten, der Mädchenanteil in unserer Verbundausbildung steigt, wenn auch nur langsam“, freut sich Bettina Karg, Ausbildungsleiterin bei Fuchs Europoles.