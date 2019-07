Tennis: Sengenthaler Herren 30 steigen in Landesliga auf

SENGENTHAL - Acht Spiele, acht Siege: Die Herren 30-Tennismannschaft des ASC Sengenthal hat in der Bezirksliga Oberpfalz souverän die Meisterschaft gewonnen.

Der Herren 30 des ASC Sengenthal haben alle acht Spiele in der Bezirksliga Oberpfalz gewonnen und steigen somit souverän in die Landesliga auf. © Foto: ASC Sengenthal



Eingetütet haben sie den Meistertitel schon am vorletzen Spieltag. Nach dem 7:2–Erfolg in Hohenbogen konnten Christian Lautenschlager, Simon Fink, Maximilian Ernst, Michael Kölbl, Fabian Hollnberger (Abteilungsleiter), Jürgen Dess (Physio Neumarkt), Karl-Heinz Schuster, Roland Münch, Thomas Kölbl und Martin Panzer bereits den Aufstieg in die Landesliga feiern.

Dem folgte in der letzten Begegnung noch ein knapper Auswärtssieg in Wiesau. Damit behielten die ASC-Crack ihre makellose Bilanz von schließlich 16:0 Punkten, vier Punkte vor Vizemeister Rot-Weiß Amberg.