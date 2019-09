Thule begrüßt Azubis in Neumarkt

Zum Start in das Berufsleben hat die Thule GmbH in Neumarkt zwei neue Auszubildende zu Industriekauffrauen willkommen geheißen. Marie Haug und Laura Weber sind die neuen Teammitglieder im weltgrößten Dachboxenwerk. Ihnen wurde ein persönlicher Pate aus dem Azubi-Team zur Seite gestellt. Mehr als 16 Prozent aller aktuellen Thule-Angestellten sind ehemalige Auszubildende. Bereits in den nächsten Wochen werden die beiden neuen Azubis Teil des Teams sein, das den Ausbildungs-Info-Tag für interessierte Bewerber zur Ausbildung 2020 plant und organisiert. Dieser wird bereits im Herbst diesen Jahres stattfinden. © Foto: Thule GmbH